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    Технології

    SpaceX залишив «співробітник №1»

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    <p>Томас Мюллер був розробником ракетних двигунів Merlin і Raptor</p> - SpaceX залишив «співробітник №1»

    Томас Мюллер був розробником ракетних двигунів Merlin і Raptor

    Інженер-конструктор подякував Ілону Маску за «цікавий досвід»

    Розробник ракетних двигунів Merlin і Raptor Томас Мюллер покинув компанію SpaceX.

    Про це інженер-конструктор повідомив в Twitter.

    «Я пішов з SpaceX! Дякую Ілону Маску, це був цікавий досвід!» – заявив фахівець.

    Журналіст ArsTechnica Ерік Бергер в Twitter відзначає, що Мюллер був «співробітником №1 в SpaceX».

    «Він насолоджувався проблемою створення нового ракетного двигуна з нуля. Він перейшов на посаду консультанта близько шести років тому і сьогодні офіційно йде», – зауважив автор.

    До слова, на днях SpaceX вивела на орбіту ще 60 нових супутників Starlink.

    Також у листопаді SpaceX запустила у космос ракету зі супутником Sentinel-6.

    Нагадаємо, Корабель Crew Dragon успішно доставив на МКС чотирьох астронавтів.
    Теги: відставка технології космос Ілон Маск SpaceX ракета
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