SpaceX залишив «співробітник №1»

Розробник ракетних двигунів Merlin і Raptor Томас Мюллер покинув компанію SpaceX.

Про це інженер-конструктор повідомив в Twitter.

«Я пішов з SpaceX! Дякую Ілону Маску, це був цікавий досвід!» – заявив фахівець.

Журналіст ArsTechnica Ерік Бергер в Twitter відзначає, що Мюллер був «співробітником №1 в SpaceX».

«Він насолоджувався проблемою створення нового ракетного двигуна з нуля. Він перейшов на посаду консультанта близько шести років тому і сьогодні офіційно йде», – зауважив автор.

