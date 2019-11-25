У Швеції Coca-Cola планує повністю перейти на тару з переробленого пластику



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Нещодавно Coca-Cola була визнана провідним світовим пластиковим забруднювачем у межах всесвітнього аудиту відходів, організованого Greenpeace

Нововведення має скоротити використання пластику на 3500 тонн на рік

Компанія Coca-Cola планує розливати усі свої продукти у Швеції в пляшки з повністю переробленого пластику. Таким чином компанія хоче зменшити свій вплив на довкілля.

Про це повідомляє Bloomberg.

За оцінками компанії, ця зміна, яка відбудеться в наступному році, скоротить використання нового пластику на 3500 тонн щорічно. Зміни торкнуться не лише власне напою Coca-Cola, але й іще 40 видів продуктів компанії, включно зі Sprite і Bonaqua. Водночас кришки та етикетки пляшок залишать без змін.

Зазначимо, що у Coca-Cola є окрема екологічна мета – щоб до 2030 року у світі принаймні 50% пластикового пакування компанії виготовляли з переробленого матеріалу.

Однією з найбільших перешкод для переходу на перероблений пластик є доступність. Однак рівень рециркуляції більшості пляшок із пластикових напоїв у Швеції перевищує 80% за допомогою системи, де споживачі отримують гроші за повернення, повідомляє переробник Returpack.

Нещодавно Coca-Cola була визнана провідним світовим пластиковим забруднювачем у межах всесвітнього аудиту відходів, організованого Greenpeace.

До слова, вчені винайшли спосіб переробки усіх видів пластику. Як зазначається, так званий каталітичний гідротермальний реактор (Cat-HTR) має можливість перетворювати утилізований пластик на паливо або переробляти новий пластик шляхом хімічної переробки, яка змінює пластмаси на молекулярному рівні, а потім перетворює їх знову на нафту.