У Нідерландах винайшли новий спосіб очищення річок від пластику

Унікальна машина може зібрати за день близько 50 тонн пластику

Нідерландський екопідприємець Боян Слат представив у Роттердамі пристрій, призначений для того, щоб виловлювати пластик з річок

Про це повідомляє DutchNews.

Як зазначається, 25-річний Слат придумав унікальну систему, що може зібрати за день щонайменше 50 тонн пластику.

Після повного наповнення пристрій (вартість якого становить 700 000 євро) надсилає оператору відповідний сигнал. Усе зібране сміття відправляється на переробку.

Say hello to The Ocean Cleanup Interceptor. Our solution for preventing river pollution from entering the ocean. pic.twitter.com/PhWcaBwLPe