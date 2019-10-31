У Нідерландах винайшли новий спосіб очищення річок від пластику



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Два такі апарати вже розпочали роботу: один у Джакарті (Індонезія), другий - у Куала-Лумпурі (Малайзія)

Унікальна машина може зібрати за день близько 50 тонн пластику

Нідерландський екопідприємець Боян Слат представив у Роттердамі пристрій, призначений для того, щоб виловлювати пластик з річок

Про це повідомляє DutchNews.

Як зазначається, 25-річний Слат придумав унікальну систему, що може зібрати за день щонайменше 50 тонн пластику.

Після повного наповнення пристрій (вартість якого становить 700 000 євро) надсилає оператору відповідний сигнал. Усе зібране сміття відправляється на переробку.

Say hello to The Ocean Cleanup Interceptor. Our solution for preventing river pollution from entering the ocean. pic.twitter.com/PhWcaBwLPe — The Ocean Cleanup (@TheOceanCleanup) 27 октября 2019 г.

Два такі апарати вже розпочали роботу: один у Джакарті (Індонезія), другий - у Куала-Лумпурі (Малайзія).

Свою машину для очищення водойм він зі своєю командою розробляв чотири роки.

За словами Слата, він продовжує працювати над технологією боротьби з забрудненням пластиком. Зараз винахідник випробовує вдосконалену версію пристрою для очищення Тихого океану між Гаваями та Каліфорнією.