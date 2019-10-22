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    В Україні запрацювали нові правила видачі водійських прав

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    В Україні запрацювали нові правила видачі водійських прав

    МВС спростило видачу прав та процедуру акредитації автошкіл

    В Україні набули чинності нові правила видачі водійських прав. Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС України.

    Повідомляється, що зміни стосуються майбутніх водіїв та автошкіл і покликані знизити адміністративний контроль у сфері підготовки водіїв, спростити акредитацію закладів, а також повинні вдосконалити процедуру отримання і обміну прав.

    Основні нововведення, які стосуються процедури підготовки водіїв:

    • допускається індивідуальний порядок підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв;
    • практичний іспит здається в територіальному центрі МВС, в якому успішно здано теоретичний іспит;
    • термін дії свідоцтва про закінчення автошколи скорочено з 10-ти до 2-х років;
    • можливість фото- і відеофіксації під час здачі іспитів;
    • свідоцтво про закінчення автошколи у паперовому вигляді не видається, замість цього в електронному вигляді вноситься до Єдиного реєстру МВС.

    У взаємодії територіальних органів МВС з автошколами запроваджено електронний обмін інформацією. Викладачі і інструктори з водіння зобов'язані вносити в спеціальний електронний журнал інформацію про час проведення теоретичних і практичних занять, а також про транспортний засіб для практичного заняття.

    Дана ініціатива дозволить запровадити моніторинг знань кожного слухача.

    Також змінилася процедура акредитації автошкіл. Зокрема, функцію акредитації передали регіональним сервісним центрам МВС, а сертифікати, видані після 5 липня 2016 року, вважаються безстроковими.

    Процедура оформлення водійського посвідчення також змінилася. Основні нововведення:

    • отримати або обміняти права неможливо без відмітки про місце реєстрації в документі, що посвідчує особу;
    • в особливих відмітках водійського посвідчення передбачено внесення інформації про групу крові і резус-факторі.

     

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