В Україні запрацювали нові правила видачі водійських прав
МВС спростило видачу прав та процедуру акредитації автошкіл
В Україні набули чинності нові правила видачі водійських прав. Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС України.
Повідомляється, що зміни стосуються майбутніх водіїв та автошкіл і покликані знизити адміністративний контроль у сфері підготовки водіїв, спростити акредитацію закладів, а також повинні вдосконалити процедуру отримання і обміну прав.
Основні нововведення, які стосуються процедури підготовки водіїв:
- допускається індивідуальний порядок підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв;
- практичний іспит здається в територіальному центрі МВС, в якому успішно здано теоретичний іспит;
- термін дії свідоцтва про закінчення автошколи скорочено з 10-ти до 2-х років;
- можливість фото- і відеофіксації під час здачі іспитів;
- свідоцтво про закінчення автошколи у паперовому вигляді не видається, замість цього в електронному вигляді вноситься до Єдиного реєстру МВС.
У взаємодії територіальних органів МВС з автошколами запроваджено електронний обмін інформацією. Викладачі і інструктори з водіння зобов'язані вносити в спеціальний електронний журнал інформацію про час проведення теоретичних і практичних занять, а також про транспортний засіб для практичного заняття.
Дана ініціатива дозволить запровадити моніторинг знань кожного слухача.
Також змінилася процедура акредитації автошкіл. Зокрема, функцію акредитації передали регіональним сервісним центрам МВС, а сертифікати, видані після 5 липня 2016 року, вважаються безстроковими.
Процедура оформлення водійського посвідчення також змінилася. Основні нововведення:
- отримати або обміняти права неможливо без відмітки про місце реєстрації в документі, що посвідчує особу;
- в особливих відмітках водійського посвідчення передбачено внесення інформації про групу крові і резус-факторі.