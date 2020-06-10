Учені знайшли унікальних двійників Сонця і Землі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Учені знайшли унікальних двійників Сонця і Землі

Уперше виявлено екзопланету, яка знаходиться на орбіті зірки, схожої на Сонце

Астрономам із німецького Інституту досліджень Сонячної системи Товариства Макса Планка вдалося виявити першу потенційно населену планету, розташовану в системі зірки сонячного типу.

Про це повідомляється на сайті інституту.

Планета KOI-456.04, яка лише вдвічі більша від Землі, робить повний оберт навколо своєї зірки за 378 діб – практично як і наша планета.

Однією з ключових властивостей, завдяки якій відкриті зірка і планета нагадують систему Сонце – Земля більше ніж будь-який інший відомий раніше світ, – це зірка, що нагадує Сонце. Більшість відомих поки що екзопланет знаходяться на орбіті навколо слабкої червоної карликової зірки, що випромінює свою енергію переважно як інфрачервоне випромінювання, а не як видиме світло.

Однак жовтий карлик Kepler-160, що знаходиться на відстані трохи більше 3100 світлових років від Землі, має масу в 0,9 маси Сонця, радіус – 1,1 його радіуса, а світність практично така ж, як у Сонця.

Космічні телескопи, такі як CoRoT, Kepler і TESS, дозволили вченим відкрити приблизно 4000 позасонячних планет (планет навколо далеких зірок) протягом останніх 14 років. Більшість цих планет мають розмір газового гіганта Нептуна, що приблизно в чотири рази більша від Землі, і на відносно близьких орбітах навколо зірок-господарів. Але вчені також виявили деякі екзопланети настільки маленькі як Земля, які потенційно можуть мати тверду поверхню.

Кілька цих планет також знаходяться на правильній відстані від своєї зорі-господаря, щоб потенційно мати помірну поверхневу температуру для присутності рідкої поверхневої води – найважливішого інгредієнта для життя на Землі. Однак, за словами астрономів, досі не було відомо жодної подібної далекої системи, це дає ще один привід вважати, що на цій планеті існує життя.