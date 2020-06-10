  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Технології

    Учені знайшли унікальних двійників Сонця і Землі

    • Розсилка
    Учені знайшли унікальних двійників Сонця і Землі - Учені знайшли унікальних двійників Сонця і Землі
    Учені знайшли унікальних двійників Сонця і Землі

    Уперше виявлено екзопланету, яка знаходиться на орбіті зірки, схожої на Сонце

    Астрономам із німецького Інституту досліджень Сонячної системи Товариства Макса Планка вдалося виявити першу потенційно населену планету, розташовану в системі зірки сонячного типу.

    Про це повідомляється на сайті інституту.

    Планета KOI-456.04, яка лише вдвічі більша від Землі, робить повний оберт навколо своєї зірки за 378 діб – практично як і наша планета.

    Однією з ключових властивостей, завдяки якій відкриті зірка і планета нагадують систему Сонце – Земля більше ніж будь-який інший відомий раніше світ, – це зірка, що нагадує Сонце. Більшість відомих поки що екзопланет знаходяться на орбіті навколо слабкої червоної карликової зірки, що випромінює свою енергію переважно як інфрачервоне випромінювання, а не як видиме світло.

    Однак жовтий карлик Kepler-160, що знаходиться на відстані трохи більше 3100 світлових років від Землі, має масу в 0,9 маси Сонця, радіус – 1,1 його радіуса, а світність практично така ж, як у Сонця.

    original

    Космічні телескопи, такі як CoRoT, Kepler і TESS, дозволили вченим відкрити приблизно 4000 позасонячних планет (планет навколо далеких зірок) протягом останніх 14 років. Більшість цих планет мають розмір газового гіганта Нептуна, що приблизно в чотири рази більша від Землі, і на відносно близьких орбітах навколо зірок-господарів. Але вчені також виявили деякі екзопланети настільки маленькі як Земля, які потенційно можуть мати тверду поверхню.

    Кілька цих планет також знаходяться на правильній відстані від своєї зорі-господаря, щоб потенційно мати помірну поверхневу температуру для присутності рідкої поверхневої води – найважливішого інгредієнта для життя на Землі. Однак, за словами астрономів, досі не було відомо жодної подібної далекої системи, це дає ще один привід вважати, що на цій планеті існує життя.

    земля космос наука
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ