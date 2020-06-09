Астронавт з корабля Crew Dragon зробить вихід у відкритий космос



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Астронавт з корабля Crew Dragon 26 червня зробить вихід у відкритий космос

У 2020 році американські астронавти вже тричі здійснювали виходи в відритий космос

Американські астронавти Крістофер Кессіді і Роберт Бенкен, які здійснили політ до МКС на кораблі Crew Dragon, найближчим часом здійснять виходи у відкритий космос.

Про це повідомляє NASA.

«Два перших виходу Кессіді і Бенкена для заміни акумуляторних батарей заплановані на 26 червня та 1 липня», - сказав співрозмовник агентства.

У 2020 році американські астронавти вже тричі здійснювали виходи в відритий космос.

Раніше нові батареї для системи електроживлення американського сегмента МКС доставив японський вантажний корабель HTV-9 в кінці весни 2020 року.

Зараз на МКС крім Кессіді і Бенкена знаходяться росіяни Анатолій Іванишин та Іван Вагнер, а також американець Дуглас Херлі.

Запуск ракети Falcon 9 c астронавтами на борту корабля Crew Dragon до МКС відбувся 30 травня 2020 року. Вперше з 2011 року космонавти NASA полетіли на міжнародну космічну станцію на кораблі США, а не на російському «Союзі».

Як відомо, у суботу, 30 травня, о 22:22 за київським часом з космодрому на мисі Канаверал в штаті Флорида відбувся запуск на станцію МКС ракети Falcon 9 з частково багаторазовим пілотованим кораблем Crew Dragon.

Президент США Дональд Трамп назвав запуск Crew Dragon «тріумфальним поверненням до зірок».

31 травня астронавти, які прибули на Міжнародну космічну станцію на кораблі Crew Dragon, приєдналися до екіпажу станції.