Фахівці розповіли про наслідки надмірного миття рук



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Найкраща профілактика вірусних захворювань – миття рук із застосування шкірних антисептиків

Було проведено дослідження, в рамках якого опитали 502 дорослих американців

Надмірна гігієна тіла на тлі пандемії коронавірусу може нашкодити здоров’ю. Про це йдеться у звіті фахівців Центрів з контролю і профілактики захворювань США (CDC), опублікованому на сайті організації.

Фахівці звернули увагу на дедалі частіші випадки звернень населення в клініки і токсикологічні центри. Як правило, люди скаржилися на проблеми зі здоров’ям після використання токсичних засобів дезінфекції, таких як відбілювачі, оцет, розчин аміаку. З’ясувалося, що за допомогою частого миття рук і побутової хімії люди хотіли захиститися від коронавірусу.

У CDC провели дослідження, в рамках якого було опитано 502 дорослих американців. Виявилося, що 39 відсотків респондентів застосовували невідповідні для шкірної дезінфекції засоби, наносили на відкриту шкіру токсичні речовини або вдихали пари, які виділяють ці речовини. При цьому більшість опитаних підтвердили, що знайомі з рекомендаціями з гігієни та наслідками використання побутової хімії. 68 відсотків знали, що потрібно мити руки після використання токсичних засобів, 73 відсотки провітрювали приміщення після обробки поверхонь відбілювачем або порошком.

Найчастіше американці, які зверталися в клініки, – 11 відсотків пацієнтів – скаржилися на запалення носоглотки, по вісім відсотків випадків припадає на подразнення шкіри, очей, запаморочення, головний біль. Решта пацієнтів, – на кожну категорію випадків доводиться по шість відсотків, – зверталися до лікарів через нудоту або проблем з диханням.

У висновку фахівці йдеться, що миття рук, зокрема, із застосуванням шкірних антисептиків, є найкращою профілактикою вірусних захворювань. Медики уточнили, що перед використання токсичних засобів для дезінфекції приміщень необхідно захищати відкриті ділянки шкіри і органи дихання, а також читати інструкцію.

Нагадаємо, за результатами дослідження, яке проводили в Іспанії, 79% померлих з Covid-19 чоловіків були лисими. Для лисих чоловіків коронавірусна інфекція є особливо небезпечною і набагато частіше тягне за собою важкі наслідки. Це пояснюється браком гормону андрогену.