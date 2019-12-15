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    Технології

    Український стартап виграв $100 000 на виставці у Дубаї

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    Досліджуваний зразок потрібно засипати у картридж, вставити в BIOsens, результат з&rsquo;явиться в мобільному додатку - Український стартап виграв $100 000 на виставці у Дубаї
    Досліджуваний зразок потрібно засипати у картридж, вставити в BIOsens, результат з’явиться в мобільному додатку
    Фото: BIOsens

    Це мобільний пристрій для швидкої діагностики

    Український стартап BIOsens, який дає змогу виявити мікотоксини у продукції, отримав грант на $100 000 на міжнародній виставці Expo 2020 у Дубаї.

    Про це повідомляє ЛІГА.Tech.

    Розробка BIOsens – це мобільний пристрій для швидкої діагностики наявності в агропродукції мікотоксинів (речовини, що виробляються пліснявими грибками). Його сенсори здатні у польових умовах виявити зараження на ранній стадії в кукурудзі, пшениці, арахісі, кормах і т.п.

    Досліджуваний зразок потрібно засипати у картридж, вставити в BIOsens, результат з’явиться в мобільному додатку. Аналіз займає 25 хвилин і коштує дешевше, ніж лабораторні дослідження, заявляє засновник проєкту Андрій Карпюк.

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    У минулому році BIOsens також став переможцем програми «Кліматичні Інноваційні Ваучери» від ЄБРР і ЄС, яке в Україні впроваджує Greencubator. Грант компанія витратила на доопрацювання прототипу, тестування, а також сертифікацію власного пристрою.

    Всього в програмі Expo Live Innovation Impact Grant на Expo 2020 зареєструвалися понад 6900 компаній, з яких організатори відібрали 120 переможців із 65 країн світу – вони й отримають гранти.

    Як повідомлялося, Державний фонд стартапів почав приймати заявки.

    ЄС технології Україна
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