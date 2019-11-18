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    Технології

    Український стартап розробив QR-паспорти для тварин

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    Сьогодні в базі Animal ID вже налічується близько 120 000 власників тварин, які живуть в Україні - Український стартап розробив QR-паспорти для тварин
    Сьогодні в базі Animal ID вже налічується близько 120 000 власників тварин, які живуть в Україні

    QR-паспорт об'єднує інформацію про тварину — її ідентифікаційний код, родовід, щеплення тощо, інформацію про власника - розробники

    Український стартап Animal ID розробив новий продукт - QR-паспорт для домашніх тварин, що сприятимуть зменшенню безпритульних тварин.

    Про це повідомили в пресслужбі проєкту, пише Укрінформ.

    «QR-паспорт - це жетон з QR-кодом, номером ID тварини на сайті animal-id.net/ і телефонним номером власника. QR-код пов'язаний з онлайн-профілем тварини і визначає особу її власника. Такий жетон дозволяє швидко повернути загублену тварину», - зазначили в Animal ID.

    QR-паспорт об'єднує інформацію про тварину — її ідентифікаційний код, родовід, щеплення тощо, інформацію про власника. Ці дані зможуть використовувати ветеринари, муніципалітети та кінологи.

    За даними Animal ID, кожен другий безпритульний собака раніше мав господаря. А отже, реалізація технології QR-паспортів для домашніх тварин сприятиме відповідальності їх господарів, відповідно, зменшенню кількості безпритульних тварин.

    Сьогодні в базі Animal ID вже налічується близько 120 000 власників тварин, які живуть в Україні.

    Як повідомлялося, минулого тижня в Україні презентували «Єдиний державний реєстр ветеринарних документів».

    Електронна система «Єдиний державний реєстр ветеринарних документів»(ЄДРВД) дозволить уникнути фальсифікації ветеринарних документів. Основною метою бази є авторизація ветеринарних документів за допомогою електронно-цифрового підпису. Отже, кожен лікар ветеринарної медицини, чи державний інспектор, який входить у цю систему, має авторизуватися під електронно-цифровим підписом, що надає можливість простежити кожен ветеринарний документ — хто і коли його видав.

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