Nissan відкликає більше 450 тисяч автомобілів через проблеми з гальмами



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Автовиробник третій раз відкликає машини з цієї причини

Nissan планує відкликати понад 450 тис. автомобілів по всьому світу через проблеми з витоком гальмівної рідини.

Про це повідомляє 10daily.

Представники компанії уточнили, що антиблокувальний насос гальмівного привода може протікати на друковану плату, спричиняючи електричні замикання і займання.

Відкликанню підлягають кросовери Murano 2015-2018 років випуску і седани Maxima 2016-2018 років випуску, а також позашляховики Infiniti QX60 і Nissan Pathfinder 2017-2019 років.

Nissan третій раз відкликає машини з цієї причини, і компанія продовжує розширювати кількість моделей з дефектом.

Нагадаємо, американський автовиробник Ford на вихідних представить електричне крос-купе Mustang Mach-E.