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    У світі

    У роботі популярної соцмережі стався збій

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    У роботі популярної соцмережі стався збій

    Збій в роботі спостерігається в США, Європі та Україні

    В ніч на 16 листопада в роботі соцмережі Facebook стався масштабний збій, який спостерігався і на території України, повідомляє сервіс Downdetector.

    Згідно з повідомленням, проблем з роботою мережі були зафіксовані у період з 01:00 по 02:00 ночі. У цей період сервіс зафіксував понад 600 повідомлень про проблеми в роботі Facebook.

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    На збої в соціальної мережі скаржилися користувачі з Британії, Польщі, Німеччини, Сполучених Штатів Америки, Франції, Росії, Мексики, а також користувачі з України. Зокрема, скаржилися користувачі з Одеської, Донецької та Київської областей.

    Зазначається, що найчастіше в користувачів виникали проблеми зі стрічкою новин та входом до соцмережі. Також у частини користувачів взагалі не відкривалася соцмережа.

    Нагадаємо, співзасновник Вікіпедії створив нову соцмережу.

    США технології Facebook
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