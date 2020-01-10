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    Технології

    В Японії створили «розумний» одяг для собак, що реагує на їхній настрій

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    Наразі прилад не надійшов у продаж, але розробники обіцяють це зробити у найближчі місяці - В Японії створили «розумний» одяг для собак, що реагує на їхній настрій
    Наразі прилад не надійшов у продаж, але розробники обіцяють це зробити у найближчі місяці

    Датчики вимірюють пульс собаки, аналізують його і визначають емоційний стан вихованця

    У Лас-Вегасі на щорічній виставці електроніки CES представили «розумний» одяг для собак — він візуалізує настрій тварин.

    Як пише Engadget, пристрій під назвою Inupathy розробила японська компанія Langualess.

    Зазначається, що датчики вимірюють пульс собаки, аналізують його і визначають емоційний стан вихованця; потім ця інформація візуалізується на LED-дисплеї, розташованому на спині тварини.

    Зелений колір означає спокій, червоний — напругу, а веселка — щастя.

    До пристрою також можна приєднати смартфон і простежити, як змінювався серцевий ритм собаки за останній час.

    Зазначається, що Inupathy стане у пригоді господарям, які хочуть краще розуміти своїх вихованців.

    Наразі пристрій не надійшов в продаж, але розробники обіцяють це зробити у найближчі місяці.

    Нагадаємо, 15 вересня 2019-го у парку Шевченка в Києві пройшов Всеукраїнський марш за тварин. Одночасно марш відбувся у 24 містах України. Гуманістичний рух UAnimals проводив таку акцію вже втретє.

    За ініціативи UAnimals марш одночасно пройшов у 24 містах країни: від Львова й Тернополя до Харкова, Сєвєродонецька та Краматорська. Крім того, вперше в історії зоозахисна подія відбулася в Антарктиді — на станції Вернадського.

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