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    У світі

    Всесвітньовідома компанія відкрила «розумний» магазин з продавцями-роботами

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    Huawei планує відкрити більше розумних магазинів по всьому Китаю - Всесвітньовідома компанія відкрила «розумний» магазин з продавцями-роботами
    Huawei планує відкрити більше розумних магазинів по всьому Китаю

    Такі магазини допоможуть заощадити на зарплатах співробітників та інших витратах

    Компанія Huawei відкрила свій перший розумний магазин у Міжнародному центрі нових розробок Wuhan Optics Valley в Китаї. Магазин працює цілодобово і управляється трьома роботами, які відповідають за видачу товарів покупцям.

    Новий розумний магазин Huawei отримав циліндричну форму, всередині якого розташована вітрина з куленепробивного скла. Покупці вибирають смартфон або аксесуар на сенсорному дисплеї і оплачують його, після чого роботизовані руки видають товар. Крім того, покупці можуть замовити товари онлайн і забрати їх у цьому магазині.

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    Такі магазини допоможуть компанії заощадити на зарплатах співробітників та інших витратах.

    Huawei планує відкрити більше розумних магазинів по всьому Китаю, якщо вони будуть користуватися попитом.

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    Як повідомлялося, відомий виробник електроніки заплатить великі гроші всім власникам смартфонів.

    Нагадаємо, найпопулярнішим смартфоном серед всіх існуючих компаній за підсумками третього кварталу 2019 року став продукт від Apple. За рахунок продажів телефону iPhone XR американська компанія отримала 3% від усіх продажів, – дослідження.

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