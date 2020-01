Samsung представив домашнього робота Ballie

Робот може відкривати фіранки, коли користувачеві пора вставати

Корейська компанія Samsung на виставці Consumer Electronic Show в Лас-Вегасі представила невеликого круглого робота під назвою Ballie.

Робот оснащений камерою і здатний реагувати на потреби користувача, а також активно допомагати по дому, працюючи як пульт дистанційного керування для «розумних» речей.

Meet #Ballie, Samsung’s human-centric vision of robots that takes personalized care to the next level. The small rolling robot, “understands you, supports you, and reacts to your needs.” #CES2020 #SamsungCES2020 pic.twitter.com/YzwgZN1Lgw