Вчені розробили технологію, що допоможе уникнути тестування ліків на тваринах



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Дослідники сподіваються перенести випробування ліків з тварин на тривимірні структури

Науковці створили для випробовування ліків тривімірну структуру, що складається з окремих нервових клітин

Дослідники з Іллінойського університету в Урбані-Шампейн розробили складні тривимірні структури, що складаються з окремих нервових клітин, які можна буде використовувати для тестування ліків, вивчення мозку та розробки «біокомп'ютерів».

Про це повідомляє Eurek Alert.

Зазначається, що кожна тривимірна структура складається з сотень або тисяч нервових клітин та занурена в гідрогель чи фібрин.

Сама ж технологія розміром всього від 1 міліметра до 1 сантиметра. Ці структури не мають каркасу, завдяки чому можуть утворювати різноманітну форму, в тому числі, й ділянки людського мозку.

Фахівці модифікували нейрони, зробивши так, щоб вони активувались під дією синього світла. Це дає змогу дослідити функції окремих клітин й створювати біологічні пристрої для обробки даних.

Розроблені структури зможуть застосовувати для перевірки лікарських засобів на безпеку та ефективність, що дасть змогу припинити вимушені тестування ліків на тваринах.

Крім того, дослідники сподіваються використати тривимірні структури ще й для того, аби краще зрозуміти роботу людського мозку та причини таких захворювань, як хвороба Альцгеймера.

Нагадаємо, науковці з британського Університету Бата створили штучні нервові клітини, які в майбутньому можна буде використовувати для лікування людей.