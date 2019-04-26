Вчені створили імплант, який може «читати думки»



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Поки що програма розпізнає одні звукосполучення краще, інші — гірше

Вчені Каліфорнійського університету розробили імплант для мозку, який, за їхніми словами, розуміє, що люди хочуть сказати, й може це озвучити. Дослідники кажуть, що їхня розробка може допомогти людям, які втратили здатність говорити.

Робота оприлюднена в науковому журналі Nature, пише BBC.

Робота імпланту передбачає два основні етапи.

На першому — він перехоплює імпульси, які відповідають за рухи губ, язика і щелепи.

Після цього зібрані дані обробляються програмою, яка симулює, як ці рухи могли б сформуватися у звуки, а потім озвучує їх.

Зазначається, що технологія, за якою працює імплант, не ідеальна. Поки що програма розпізнає одні звукосполучення краще, інші — гірше.

Вчені кажуть, що пристрій може допомогти людям, які з тих чи інших причин втратили здатність говорити. Зокрема, йдеться про рак горла, травми мозку, окремі види інсульту та нейродегенеративні захворювання, хвороба Паркінсона.

Втім, розроблений дослідниками імплант може ефективно працювати лише в тих випадках, коли ті частини мозку, що відповідають за рухи губ, язика та щелепи, є неушкодженими.

Тому, за словами одного з авторів дослідження, професора Едвард Чанга, імплант «може допомогти не всім пацієнтам, що втратили здатність говорити». Зокрема, малоймовірною є перспектива допомоги людям, які взагалі не говорять від народження.