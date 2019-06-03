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    Технології

    Велика Британія запустила мережу 5G

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    Велика Британія запустила мережу 5G

    Поки що 5G-мережа буде діяти тільки на частині території шести великих міст

    Британський мобільний оператор EE оголосив про запуск першої у Великобританії комерційної мережі п'ятого покоління.

    Про це пише Комерсант.

    Поки що 5G-мережа буде діяти тільки на частині території шести великих міст, включаючи Лондон, Единбург і Манчестер, до кінця року вона повинна бути запущена ще в 10 містах.

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    У червні 5G також збирається запустити інший британський оператор - Vodafone.

    Великобританія стала однією з перших країн Європи, що почала використання 5G-мереж, до сих пір вони були запущені тільки в Швейцарії та кількох маленьких країнах, включаючи Монако і Сан-Марино.

    У той же час 5G-мережі вже діють в США і деяких азіатських країнах, наприклад, в Південній Кореї. У Китаї і Японії 5G поки не запущена.

    Запуск 5G-мереж в Великобританії проходить на тлі триваючих обговорень того, чи можна використовувати для цього телекомунікаційне обладнання китайських компаній, таких як Huawei.

    EE і Vodafone вирішили відмовитися від використання 5G-обладнання Huawei, хоча інші телекомунікаційні пристрої, вироблені китайською компанією, вони використовують.

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