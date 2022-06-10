Відключення Rutube: пропагандисти знайшли «український слід»
Російський відеохостинг «поклала» одна людина, яка раніше працювала у компанії
Кремлівські пропагандисти заявили, що російський аналог популярного відеохостингу YouTube намагався знищити громадянин України. Про це, зокрема, написав відомий російський Telegram-канал Mash.
За інформацією Mash, «велике знищення Rutube» зробила одна-єдина людина, колишній член команди розробки платформи.
Цей працівник нібито давно звільнився з компанії, але йому, як зазначили автори Telegram-каналу, «забули вимкнути обліковий запис».
Українець, за інформацією Mash, віддалено підключився до серверу Rutube орієнтовно з 3 до 4 ранку 9 травня і видалив усе, що було пов’язане із відеохостингом, зокрема, архівні копії.
«Передав він комусь дані адмінки або «поклав» все самотужки – поки що невідомо», – пише пропагандистський канал.
Нагадаємо, що сайт Rutube перестав працювати на початку травня. Міністр цифрової трансформації іронічно прокоментував проблеми російського сайту, назвавши хакерську атаку «спеціальною операцією щодо покращення вашої IT-інфраструктури».
Адміністрація Rutube відповіла члену Кабміну українською мовою, заявивши, що ця атака є лише приводом для подальшого гуртування.