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    Технології

    Відключення Rutube: пропагандисти знайшли «український слід»

    Російський відеохостинг намагався знищити колишній працівник, який, як стверджують пропагандисти, є українцем - Відключення Rutube: пропагандисти знайшли «український слід»
    Російський відеохостинг намагався знищити колишній працівник, який, як стверджують пропагандисти, є українцем
    фото: скріншот

    Російський відеохостинг «поклала» одна людина, яка раніше працювала у компанії

    Кремлівські пропагандисти заявили, що російський аналог популярного відеохостингу YouTube намагався знищити громадянин України. Про це, зокрема, написав відомий російський Telegram-канал Mash.

    За інформацією Mash, «велике знищення Rutube» зробила одна-єдина людина, колишній член команди розробки платформи.

    Цей працівник нібито давно звільнився з компанії, але йому, як зазначили автори Telegram-каналу, «забули вимкнути обліковий запис».

    Українець, за інформацією Mash, віддалено підключився до серверу Rutube орієнтовно з 3 до 4 ранку 9 травня і видалив усе, що було пов’язане із відеохостингом, зокрема, архівні копії.

    «Передав він комусь дані адмінки або «поклав» все самотужки – поки що невідомо», – пише пропагандистський канал.

    Нагадаємо, що сайт Rutube перестав працювати на початку травня. Міністр цифрової трансформації іронічно прокоментував проблеми російського сайту, назвавши хакерську атаку «спеціальною операцією щодо покращення вашої IT-інфраструктури».

    Адміністрація Rutube відповіла члену Кабміну українською мовою, заявивши, що ця атака є лише приводом для подальшого гуртування.

    Теги: росія кібератака Україна хакер
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    Відключення Rutube: пропагандисти знайшли «український слід»