Маск розповів про хакерську атаку на Starlink в Україні

Російські хакери почали атакувати системи супутникового інтернету Starlink, які функціонують в Україні. Про це власник Starlink Ілон Маск написав у Twitter.

За словами Маска, росіяни з початку війни намагалися заглушити чи взагалі зламати супутникові комплекси Starlink, які працюють в Україні з початку війни.

«Поки що Starlink чинить опір», – запевнив Маск.

Але, зазначив власник компанії, російські хакери збільшують свої зусилля.

Starlink has resisted Russian cyberwar jamming & hacking attempts so far, but they’re ramping up their efforts https://t.co/w62yCsDA5w