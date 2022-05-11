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    Маск розповів про хакерську атаку на Starlink в Україні

    Російські кібератаки на Starlink в Україні збільшуються - Маск розповів про хакерську атаку на Starlink в Україні
    Російські кібератаки на Starlink в Україні збільшуються
    фото: mediasat.info

    Супутниковий інтернет від Ілона Маска в Україні поки що тримає оборону

    Російські хакери почали атакувати системи супутникового інтернету Starlink, які функціонують в Україні. Про це власник Starlink Ілон Маск написав у Twitter.

    За словами Маска, росіяни з початку війни намагалися заглушити чи взагалі зламати супутникові комплекси Starlink, які працюють в Україні з початку війни.

    «Поки що Starlink чинить опір», – запевнив Маск.

    Але, зазначив власник компанії, російські хакери збільшують свої зусилля.

    Нагадаємо, що перша партія обладнання для користування супутниковим інтернетом від Starlink з'явилася в Україні ще 28 лютого, на п'ятий день російсько-української війни.

    Більш того, Маск спеціально адаптував Starlink для використання його в українських воєнних умовах.

    Наприкінці квітня американська компанія SpaceX офіційно зареєструвала представництво проєкту Starlink в Україні.

    Мінцифри зі свого боку почало роботу із підготовки відповідних частот для цього оператора. «Я надав доручення відповідним органам, щоб необхідні процедури з атестації, вимірювань та надання частот відбулися якнайшвидше», – запевнив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

    Теги: росія окупанти кібератака війна Україна Ілон Маск окупація хакер #stoprussia Starlink
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    Маск розповів про хакерську атаку на Starlink в Україні