Маск розповів про хакерську атаку на Starlink в Україні

Російські кібератаки на Starlink в Україні збільшуються

Супутниковий інтернет від Ілона Маска в Україні поки що тримає оборону

Російські хакери почали атакувати системи супутникового інтернету Starlink, які функціонують в Україні. Про це власник Starlink Ілон Маск написав у Twitter.

За словами Маска, росіяни з початку війни намагалися заглушити чи взагалі зламати супутникові комплекси Starlink, які працюють в Україні з початку війни.

«Поки що Starlink чинить опір», – запевнив Маск.

Але, зазначив власник компанії, російські хакери збільшують свої зусилля.

Starlink has resisted Russian cyberwar jamming & hacking attempts so far, but they’re ramping up their efforts https://t.co/w62yCsDA5w — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2022

Нагадаємо, що перша партія обладнання для користування супутниковим інтернетом від Starlink з'явилася в Україні ще 28 лютого, на п'ятий день російсько-української війни.

Більш того, Маск спеціально адаптував Starlink для використання його в українських воєнних умовах.

Наприкінці квітня американська компанія SpaceX офіційно зареєструвала представництво проєкту Starlink в Україні.

Мінцифри зі свого боку почало роботу із підготовки відповідних частот для цього оператора. «Я надав доручення відповідним органам, щоб необхідні процедури з атестації, вимірювань та надання частот відбулися якнайшвидше», – запевнив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.