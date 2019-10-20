В Україні помітили найпотужнішу та одну з найдорожчих моделей Mercedes



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Купити такий «Мерседес» можна за 5 млн грн Фото: mashyna

Mercedes-AMG GT63 S 4Door створили, як конкурента Porsche Panamera

В Україні засвітився яскравий Mercedes-AMG GT63 S 4Door. На даний момент це найпотужніша модель німецької марки і одна з найдорожчих.

Відповідні фото оприлюднив портал mashyna.

Купити такий «Мерседес» можна за 5 млн гривень.

Великий ліфтбек Mercedes-AMG GT63 S 4Door створили, як конкурента Porsche Panamera. Топовий варіант GT63 S оснащений 4,0-літровим V8 твін-турбо потужністю 640 к.с. і з піковим крутним моментом в 900 Н ∙ м.

Розгін до «сотні» займає 3,2 с, а максимальна швидкість становить 315 км/год.

До слова, названо п’ять популярних автомобілів, які споживають найбільше палива.