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    Події в Україні

    В Україні помітили найпотужнішу та одну з найдорожчих моделей Mercedes

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    Купити такий &laquo;Мерседес&raquo; можна за 5 млн грн - В Україні помітили найпотужнішу та одну з найдорожчих моделей Mercedes
    Купити такий «Мерседес» можна за 5 млн грн
    Фото: mashyna

    Mercedes-AMG GT63 S 4Door створили, як конкурента Porsche Panamera

    В Україні засвітився яскравий Mercedes-AMG GT63 S 4Door. На даний момент це найпотужніша модель німецької марки і одна з найдорожчих.

    Відповідні фото оприлюднив портал mashyna.

    Купити такий «Мерседес» можна за 5 млн гривень.

    Великий ліфтбек Mercedes-AMG GT63 S 4Door створили, як конкурента Porsche Panamera. Топовий варіант GT63 S оснащений 4,0-літровим V8 твін-турбо потужністю 640 к.с. і з піковим крутним моментом в 900 Н ∙ м.

    Розгін до «сотні» займає 3,2 с, а максимальна швидкість становить 315 км/год.

    До слова, названо п’ять популярних автомобілів, які споживають найбільше палива.

    автопром автомобіль Україна
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