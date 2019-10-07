Xiaomi опустила ціни на популярні смартфони Redmi



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Redmi Note 7 Pro з 4 ГБ оперативної і 64 ГБ флеш-пам'яті пропонується за ціною $168

Вся лінійка телефонів Xiaomi і Redmi подешевшала під час недавнього розпродажу, пов’язаного з прийдешнім святом Дівалі в Індії.

Однак після закінчення розпродажу ціни на такі смартфони, як Redmi K20, Redmi K20 Pro і Redmi Note 7 Pro так і не повернулися до колишнього рівня.

Судячи з усього, це нові офіційні знижені ціни.

Redmi Note 7 Pro з 4 ГБ оперативної і 64 ГБ флеш-пам’яті пропонується за ціною 168 доларів.

Версія з 6 ГБ оперативної і 64 ГБ флеш-пам’яті коштує 197 доларів.

Нарешті, старша версія Redmi Note 7 Pro, що оснащена 6 ГБ оперативної і 128 ГБ флеш-пам’яті, обійдеться в $211.

Смартфони Redmi K20 і Redmi K20 Pro також подешевшали приблизно на $28.