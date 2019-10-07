Samsung кардинально знизила ціни на смартфони Galaxy S10



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Galaxy S10 з 512 ГБ подешевшав з 1150 до 950 доларів, тобто, на 200 доларів

Samsung вирішила здешевити виключно топові версії з великим обсягом флеш-пам’яті

Компанія Samsung кардинально знизила ціни на смартфони Galaxy S10, але тільки на топові версії.

Поки це торкнулося лише офіційного онлайн-магазину компанії в США, але можна сподіватися, що нові ціни дійдуть і до інших ринків.

Здешевити Samsung вирішила виключно топові версії з великим обсягом флеш-пам’яті.

Наприклад, Galaxy S10 з 512 ГБ подешевшав з 1150 до 950 доларів, тобто, на 200 доларів. Galaxy S10 + в аналогічній конфігурації подешевшав на цю ж суму і пропонується за 1050 доларів. А ось версія з 1 ТБ пам’яті стала дешевше відразу на 300 доларів! Нова ціна – 1300 доларів. Galaxy S10e, на жаль, поки дешевше не став.

Важливим є те, що здешевлення зазнали в тому числі розблоковані смартфони, так що при бажанні їх можна придбати і з-за меж США.