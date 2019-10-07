В Україні офіційно почнуть продавати iPhone 11



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Перші 4 дні, з 11 по 14 жовтня, телефони можна буде придбати за спеціальними зниженими цінами

Офіційний старт продажів нових моделей iPhone 11, Apple Watch Series 5 та iPad останнього покоління розпочнеться 11 жовтня

В Україні офіційний старт продажів нових моделей iPhone 11, Apple Watch Series 5 та iPad останнього покоління розпочнеться вже через тиждень, 11 жовтня, і лише перші 4 дні, з 11 по 14 жовтня, їх можна буде придбати за спеціальними зниженими цінами!

Так, перші покупці офіційних iPhone 11 та iPhone 11 Pro зекономлять 2 000 грн. А ті, хто в перші дні від старту продажів придбають Apple Watch та новий iPad, зможуть заощадити тисячу гривень.

Цього року ажіотаж навколо новинок Apple досяг максимуму. Більшість моделей з досвіду інших країн розкуповують у магазинах протягом декількох годин. Для тих, хто хоче бути впевнений, що отримає бажану модель, рекомендуємо вже сьогодні зробити попереднє замовлення. Так ви не тільки підстрахуєте себе, але і можете бути впевнені, що заощадите на купівлі. Заощаджені гроші рекомендуємо використовувати на придбання оригінальних аксесуарів Apple, лінійка яких також оновилася з настанням нового сезону

Спеціальні ціни на перший вікенд офіційного запуску:

iPhone 11 – від 22 999 грн (буде 24 999 грн)

iPhone 11 Pro – від 33 999 грн (буде 35 999 грн)

iPhone 11 Pro Мах – від 37 999 грн (буде 39 999 грн)

Apple Watch Series 5 – від 12 999 грн (буде 13 999 грн)

iPad – від 9 499 грн (буде 10 999 грн)

Крім того, у мережі магазинів iOn, яка має статус Apple Premium Reseller, лише в перші 4 дні будуть діяти спеціальні ціни за програмою Trade In – ви зможете ще вигідніше здати свій старий iPhone та купити новий з мінімальною доплатою.