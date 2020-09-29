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    Технології

    Xiaomi створила розумні годинники з величезною батареєю

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    Розробники стверджують, що&nbsp;Xiaomi Mi Watch Revolve працюють 7 днів при активному використанні і до 14 днів в економічному режимі - Xiaomi створила розумні годинники з величезною батареєю
    Розробники стверджують, що Xiaomi Mi Watch Revolve працюють 7 днів при активному використанні і до 14 днів в економічному режимі

    Рекомендована роздрібна ціна Xiaomi Mi Watch Revolve складе $149

    Компанія Xiaomi сьогодні представила в Індії розумні годинник Xiaomi Mi Watch Revolve, які будуть доступні в одному розмірі 46 мм і двох кольорах (Midnight Black і Chrome Silver).

    Розумні годинники Xiaomi Mi Watch Revolve отримали екран AMOLED з щільністю 326 пікселів на дюйм і максимальною яскравістю 450 кд /м2. Пристрій підтримує функцію завжди включеного екрану Always-On-Display.

    Як і належить сучасним розумним годинникам, пристрій дозволяє відстежувати частоту серцевих скорочень, стежити за рівнем стресу, контролювати якість і тривалість сну, а також відстежувати показник VO2 Max.

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    Xiaomi створила розумні годинники з величезною батареєю
    Xiaomi створила розумні годинники з величезною батареєю
    Xiaomi створила розумні годинники з величезною батареєю

    Розумні годинники Xiaomi Mi Watch Revolve підтримують 10 спортивних режимів, оновлення прогнозу погоди в реальному часі, вони містити різні дихальні вправи. Корпус годинника є вологозахищений (5 АТМ).

    Однією з найбільших проблем розумних годинників є нетривалий час роботи без підзарядки. Xiaomi стверджує, що Xiaomi Mi Watch Revolve працюють 7 днів при активному використанні і до 14 днів в економічному режимі.

    Рекомендована роздрібна ціна Xiaomi Mi Watch Revolve складе 149 доларів, але перші покупці зможуть придбати пристрій за 135 доларів.

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