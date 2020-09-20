Фахівці розповіли, як видаливши всього дві папки зі смартфону можна звільнити десятки гігабайт



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Можна звільнити десятки гігабайт

Обсяг постійної пам’яті в смартфонах постійно зростає, але користувачам все одно часто його не вистачає

Якщо подумати, то смартфони стали отримувати по 128 Гб, і одночасно з цим стали знімати відео в 4K – тобто, фактично займане місце не зменшилося. Також відмітимо, що не тільки користувач впливає на зайнятість пам’яті – система також прискорює свою роботу за рахунок збереження різних кешированих даних.

Однією з основних «пожирачів» пам’яті є галерея, більшість користувачів в першу чергу йде видаляти саме відеоролики і фотографії в своїй галереї. Проблема в тому, що навіть якщо видалити все не потрібне, прийнятного результату можна і не добитися. У такому випадку і необхідно перевірити, скільки займають кешировані дані.

В оболонці MIUI є такі секретні папки, як.cache і.trashBin. У них за місяці експлуатації смартфона накопичується великий обсяг сміття, а користувач не знає про це. Залежно від того, як давно ви використовуєте свій смартфон і як часто зберігаєте зображення, загальний розмір цих папок може досягати більше двох десятків гігабайт.

Знайти їх директорію можна за наступним шляхом: відкриваємо провідник, далі розділ папок (загальний накопичувач), далі папки «MIUI» – «Gallery» – «cloud». Відкрита папка буде виглядати порожньою, щоб відобразити наші папки потрібно натиснути на іконку з трьох точок і вибрати «Показати приховані папки». Після сміливо видаляємо сховища.cache і.trashBin. Дані цих папок – це те, що залишається після додавання і видалення файлів в галереї системи.

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Джерело Gsminfo