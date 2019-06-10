Японці створили прилад для підняття настрою
Гаджет схожий на програвач для платівок з круглим дисплеєм для демонстрації зображень, також програє музику і поширює приємні запахи
В Японії інженери створили пристрій для підняття настрою людини. Про це повідомляє 3D News.
Зазначається, що гаджет Multi Sensory Device XVG-01 схожий на програвач для платівок з круглим дисплеєм для демонстрації зображень. Також пристрій програє музику і поширює приємні запахи.
Плоский прямокутний корпус механізму створений з дерева. Пристрій встановлюється як горизонтально, так і вертикально.
Multi Sensory Device XVG-01 буде офіційно представлений на шанхайської виставці CES Asia - 2019 в червні.
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