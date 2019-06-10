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    Технології

    Японці створили прилад для підняття настрою

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    Плоский прямокутний корпус механізму створений з дерева і встановлюється як горизонтально, так і вертикально - Японці створили прилад для підняття настрою
    Плоский прямокутний корпус механізму створений з дерева і встановлюється як горизонтально, так і вертикально

    Гаджет схожий на програвач для платівок з круглим дисплеєм для демонстрації зображень, також програє музику і поширює приємні запахи

    В Японії інженери створили пристрій для підняття настрою людини. Про це повідомляє 3D News.

    Зазначається, що гаджет Multi Sensory Device XVG-01 схожий на програвач для платівок з круглим дисплеєм для демонстрації зображень. Також пристрій програє музику і поширює приємні запахи.

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    Плоский прямокутний корпус механізму створений з дерева. Пристрій встановлюється як горизонтально, так і вертикально.

    Multi Sensory Device XVG-01 буде офіційно представлений на шанхайської виставці CES Asia - 2019 в червні.

    Раніше повідомлялося, що українські студенти вперше запустили ракету.

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