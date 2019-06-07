Компанія Facebook заборонила встановлювати свої додатки в смартфони Huawei



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На нових телефонах Huawei більше не буде попередньо встановлених додатків Facebook, WhatsApp і Instagram

Facebook Inc більше не дозволяє попередньо встановлювати свої додатки на телефонах Huawei, що стало черговим ударом для китайського технологічного гіганта.

У список цих додатків входить не тільки Facebook, але і Instagram з WhatsApp, повідомляє агентство Reuters.

Користувачі Facebook, у яких вже є телефони Huawei, зможуть використовувати його програми та отримувати оновлення. Але на нових телефонах Huawei більше не буде попередньо встановлених додатків Facebook, WhatsApp і Instagram.

За словами людини, знайомої з питанням, заборона Facebook, поширюється на будь-який телефон Huawei, який ще не вийшов з заводу. Facebook відмовився коментувати, коли відбулося припинення.

Постачальники смартфонів часто укладають комерційні угоди, щоб попередньо встановити популярні додатки, такі як Facebook. Додатки, в тому числі Twitter і Booking.com, також поставляються попередньо встановленими на телефонах Huawei на багатьох ринках. Twitter Inc відмовився від коментарів, Booking Holdings не відповіли на запит.

Рішення Facebook послаблює перспективи продажів Huawei Technologies Co Ltd, чий бізнес в області смартфонів став найбільшим джерелом доходу в минулому році завдяки активному росту в Європі і Азії.

Покупці поточних моделей телефонів Huawei, на яких попередньо не встановлено Facebook, все одно зможуть завантажити його з Google Playstore. Однак майбутні версії телефонів Huawei не матимуть доступу до Google Playstore і його додатків, якщо уряд США не змінить курс.

У травні Вашингтон заборонив американським компаніям поставляти технології Huawei, що є частиною тривалої кампанії проти технологічного гіганта. Сполучені Штати стверджують, що Huawei занадто близька до уряду Китаю і що її телекомунікаційна мережа та інші продукти можуть стати каналом для шпигунства.