Японія планує разом з NASA висадку на Місяці у 2024 році



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NASA навесні оголосило про нову програму освоєння Місяця Artemis

Прем’єрміністр Японії підкреслив, що країна вирішала взяти участь у цій космічній програмі, «бо є союзником США і має з ними міцні зв’язки»

Японська влада вирішила приєднатися до програми NASA з освоєння Місяця, що передбачає висадку на супутник Землі до 2024 року.

Про це повідомляє Space.com

«Уряд Японії прийняв рішення приєднатися до програми Національного управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) з освоєння Місяця, що передбачає висадку на супутнику Землі до 2024 року», - йдеться в повідомленні.

Прем’єрміністр Японії Сіндзо Абе підкреслив, що країна вирішала взяти участь у цій космічній програмі, «бо є союзником США і має з ними міцні зв’язки».

На думку голови уряду, Японія «внесе вклад в розширення кордонів людства».

Як повідомлялося, в NASA навесні оголосили про те, що нова програма освоєння Місяця отримала назву Artemis. Вона буде складатися з трьох етапів: перший (Artemis 1), що передбачає непілотований політ встановленого на SLS корабля Orion навколо Місяця і його повернення на Землю, запланований на другу половину 2020 року. Другий етап (Artemis 2) - обліт природного супутника Землі з екіпажем на борту - намічений на 2022 рік. На третьому етапі (Artemis 3) NASA розраховує здійснити висадку астронавтів на Місяць у 2024 році.