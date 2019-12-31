YouTube дозволив різати відео за скаргою правовласника



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Згодом хостинг планує поліпшити процедуру редагування спірного контенту, щоб людина могла обрізати відео, не порушуючи загальну структуру ролика

Відеохостинг YouTube представив новий інструмент, який дозволяє видалити частину відео або прибрати аудіодоріжку після скарги правовласника.

Тепер користувач може обрізати спірний контент, і претензії автоматично будуть вирішені. Інформація про порушення тепер буде відображатися на панелі YouTube Studio.

Користувач зможе побачити, які відео були видалені, хто відправив скаргу на порушення авторських прав, і що можна зробити, щоб позбутися від претензій. Йому також повідомлять, яка саме частина його ролика порушує авторські права.

Згодом хостинг планує поліпшити процедуру редагування спірного контенту, щоб людина могла обрізати відео, не порушуючи загальну структуру ролика.

Раніше YouTube повідомив про зміну своєї політики. Тепер сервіс буде видаляти відео не тільки з прямими, а й з прихованими погрозами.

Це включає в себе контент, що імітує насильство по відношенню до людини, або вирази, які передбачають фізичне насильство.

Також тепер заборонені принизлива лексика або висловлювання, які ображають когось за расовою ознакою або сексуальною орієнтацією.