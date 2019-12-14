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    Відеохостинг YouTube назвав 10 найпопулярніших кліпів десятиліття

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    <p>10 найпопулярніших кліпів десятиліття за версією YouTube</p> - Відеохостинг YouTube назвав 10 найпопулярніших кліпів десятиліття

    10 найпопулярніших кліпів десятиліття за версією YouTube

    Скріншот з відео Shape of You

    Рейтинг було складено на основі кількості переглядів під кожним відео

    Відеохостинг YouTube склав перелік з 10 найпопулярніших кліпів за 10 останні років. До нього увійшла знаменита латиноамериканська композиція, а також хіти Бібера, Ширана та кількох інших виконавців.

    Рейтинг було складено на основі кількості переглядів під кожним відео. Згідно з підсумками за період 2010-2019 років, перше місце в списку зайняв кліп Луїса Фонсі і Дедді Янки Despacito. Він був опублікований в січні 2017 років і відтоді його переглянули 6,5 мільярда разів. Про це повідомляють на Forbes.

    Despacito – Луїс Фонсі і Дедді Янкі:

    Друге місце посів кліп на пісню британця Еда Ширана Shape of You (із січня 2017-го – 4,5 мільярда переглядів).

    Shape of You – Ед Ширан:

    Третє ж місце належить американському реперу Віз Халіфу з його саундтреком до фільму «Форсаж 7» See You Again (з квітня 2015-го – 4,3 мільярда переглядів).

    See You Again – Віз Халіфа і Чарлі Пут:

    Топ-10 найпопулярніших кліпів на YouTube за останні 10 років:

    1. Луїс Фонсі і Дедді Янкі – Despacito – 6,558,078,465 переглядів

    2. Ед Ширан – Shape of You – 4,517,718,066 переглядів

    3. Віз Халіфа і Чарлі Пут – See You Again – 4,320,523,808 переглядів

    4. Марк Ронсон і Бруно Марс – Uptown Funk – 3,732,564,526 переглядів

    5. Psy – Gangnam Style – 3,471,161,219 переглядів

    6. Джастін Бібер – Sorry – 3,225,301,301 переглядів

    7. Maroon 5 – Sugar – 3,086,744,534 переглядів

    8. Кеті Перрі – Roar – 2,968,228,909 переглядів

    9. OneRepublic – Counting Stars – 2,883,120,697 переглядів

    10. Ед Ширан – Thinking Out Loud – 2,864,887,373 переглядів.

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