YouTube видалятиме відео і коментарі з прихованими погрозами
Згідно з новими правилами, YouTube буде забороняти контент, який ображає людей за ознаками раси, гендеру або сексуальної орієнтації
Тепер YouTube заборонить приховані і побічні загрози насильства
Модератори в YouTube будуть видаляти з хостингу відео і коментарі з прихованими погрозами, натяками на насильство.
Про це йдеться у блозі YouTube.
Наголошується, що раніше платформа видаляла контент тільки з прямими погрозами та закликами до насильства кшталт: «Я тебе вб'ю». Тепер YouTube заборонить приховані і побічні загрози насильства. Мова йде про контент, що імітує насильство щодо людини і використовує мову ворожнечі.
Також модератори зможуть видаляти будь-який контент з каналів, автори яких систематично закликають до насильства або принижують представників іншої раси, гендеру та ін. Крім того, такі канали можуть заблокувати і заборонити їм отримувати гроші за свої відео.
Згідно з новими правилами, YouTube буде забороняти контент, який ображає людей за ознаками раси, гендеру або сексуальної орієнтації. Політика буде стосуватися всіх користувачів.
До слова, відеохостинг YouTube назвав 10 найпопулярніших кліпів десятиліття.