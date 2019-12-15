YouTube видалятиме відео і коментарі з прихованими погрозами



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Згідно з новими правилами, YouTube буде забороняти контент, який ображає людей за ознаками раси, гендеру або сексуальної орієнтації

Тепер YouTube заборонить приховані і побічні загрози насильства

Модератори в YouTube будуть видаляти з хостингу відео і коментарі з прихованими погрозами, натяками на насильство.

Про це йдеться у блозі YouTube.

Наголошується, що раніше платформа видаляла контент тільки з прямими погрозами та закликами до насильства кшталт: «Я тебе вб'ю». Тепер YouTube заборонить приховані і побічні загрози насильства. Мова йде про контент, що імітує насильство щодо людини і використовує мову ворожнечі.

Також модератори зможуть видаляти будь-який контент з каналів, автори яких систематично закликають до насильства або принижують представників іншої раси, гендеру та ін. Крім того, такі канали можуть заблокувати і заборонити їм отримувати гроші за свої відео.

Згідно з новими правилами, YouTube буде забороняти контент, який ображає людей за ознаками раси, гендеру або сексуальної орієнтації. Політика буде стосуватися всіх користувачів.

До слова, відеохостинг YouTube назвав 10 найпопулярніших кліпів десятиліття.