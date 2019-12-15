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    Технології

    YouTube видалятиме відео і коментарі з прихованими погрозами

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    <p>Згідно з новими правилами, YouTube буде забороняти контент, який ображає людей за ознаками раси, гендеру або сексуальної орієнтації</p> - YouTube видалятиме відео і коментарі з прихованими погрозами

    Згідно з новими правилами, YouTube буде забороняти контент, який ображає людей за ознаками раси, гендеру або сексуальної орієнтації

    Тепер YouTube заборонить приховані і побічні загрози насильства

    Модератори в YouTube будуть видаляти з хостингу відео і коментарі з прихованими погрозами, натяками на насильство.

    Про це йдеться у блозі YouTube.

    Наголошується, що раніше платформа видаляла контент тільки з прямими погрозами та закликами до насильства кшталт: «Я тебе вб'ю». Тепер YouTube заборонить приховані і побічні загрози насильства. Мова йде про контент, що імітує насильство щодо людини і використовує мову ворожнечі.

    Також модератори зможуть видаляти будь-який контент з каналів, автори яких систематично закликають до насильства або принижують представників іншої раси, гендеру та ін. Крім того, такі канали можуть заблокувати і заборонити їм отримувати гроші за свої відео.

    Згідно з новими правилами, YouTube буде забороняти контент, який ображає людей за ознаками раси, гендеру або сексуальної орієнтації. Політика буде стосуватися всіх користувачів.

    До слова, відеохостинг YouTube назвав 10 найпопулярніших кліпів десятиліття.

    агресія інтернет технології YouTube
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