  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Технології

    Youtube оновився та додав нові функції

    • Розсилка
    Youtube оновився та додав нові функції

    Зміни були розроблені і затверджені на основі відгуків, отриманих на етапі тестування

    Відеохостинг Youtube запустив нову версію головної сторінки сайту youtube.com, проте поки що ця весрсія буде доступна лише власникам комп'ютерів і планшетів.

    Про це повідомляється на офіційному блозі YouTube.

    «Запускаємо оновлену головну сторінку сайту youtube.com. Найближчим часом нова версія буде доступна всім користувачам комп'ютерів і планшетів. Ми не тільки змінили дизайн сторінки і розташування контенту на ній, а й додали кілька нових функцій», - йдеться в повідомленні.

    Так, наприклад, з'явилася функція попереднього перегляду у вищій роздільній здатності, а також черга перегляду та інші можливості.

    Зазначається, що зміни були розроблені і затверджені на основі відгуків, отриманих на етапі тестування.

    «Ми вирішили внести ці зміни на основі відгуків, отриманих на етапі тестування. Користувачі допомогли нам не тільки поліпшити інтерфейс, а й виправити кілька технічних неполадок, наприклад з розміром значків відео на великих екранах», - зазначили в Youtube.

    Водночас, можливість висловити свої пропозиції щодо оновлень, не закрита.

    «Якщо ви хочете поділитися своєю думкою про оновлення або у вас є інші пропозиції, залиште коментар або надішліть нам відгук», - наголошується в повідомленні.

    інтернет технології соціальні мережі YouTube
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ