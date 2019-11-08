Youtube оновився та додав нові функції



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Зміни були розроблені і затверджені на основі відгуків, отриманих на етапі тестування

Відеохостинг Youtube запустив нову версію головної сторінки сайту youtube.com, проте поки що ця весрсія буде доступна лише власникам комп'ютерів і планшетів.

Про це повідомляється на офіційному блозі YouTube.

«Запускаємо оновлену головну сторінку сайту youtube.com. Найближчим часом нова версія буде доступна всім користувачам комп'ютерів і планшетів. Ми не тільки змінили дизайн сторінки і розташування контенту на ній, а й додали кілька нових функцій», - йдеться в повідомленні.

Так, наприклад, з'явилася функція попереднього перегляду у вищій роздільній здатності, а також черга перегляду та інші можливості.

Зазначається, що зміни були розроблені і затверджені на основі відгуків, отриманих на етапі тестування.

«Ми вирішили внести ці зміни на основі відгуків, отриманих на етапі тестування. Користувачі допомогли нам не тільки поліпшити інтерфейс, а й виправити кілька технічних неполадок, наприклад з розміром значків відео на великих екранах», - зазначили в Youtube.

Водночас, можливість висловити свої пропозиції щодо оновлень, не закрита.

«Якщо ви хочете поділитися своєю думкою про оновлення або у вас є інші пропозиції, залиште коментар або надішліть нам відгук», - наголошується в повідомленні.