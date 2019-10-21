Українці показали «палець вниз»: пісня про «хату Гонтаревої» стрімко набирає дизлайків в Youtube



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«Вечірній квартал» і Хор Верьовки висміяли пожежу в будинку Валерії Гонтаревої

Люди активно висловлюють своє ставлення до виступу «95 Кварталу», у якому вони висміяли пожежу в будинку колишньої очільниці Національного банку

Номер «Вечірнього кварталу», де артисти шоу разом із хором імені Верьовки заспівали пісню «Горіла хата, палала», де цинічно посміялися над спаленим будинком ексглави НБУ Валерії Гонтаревої, стрімко набирає дизлайків на Yоutube. Зазначимо, що відео розміщено на офіційній сторінці «Студия Квартал 95 Online».

Запис пісні з’явилося на відеохостингу ввечері 20 жовтня, і на даний час має 220 944 переглядів. Серед них відмітку «лайк» поставили 4,9 тисячі глядачів, а своє обурення висловили вже понад 31 тисяч українців.

Також зазначимо, що під відео люди активно висловлюються на адресу «кварталівців» у коментарях. Наразі вже зафіксовано 5 585 коментарів. Більшість дописувачів вкрай негативно і критично сприйняли висміювання артистами «95 Кварталу» підпалу будинку колишньої очільниці Нацбанку.

«Жарти в стилі ГУЛАГу», «Впасти нижче плінтуса, кажуть, неможливо, але вам вдалося», «Коли Задорнов жартував на тему збитого малайзійського літака, зал вибухав зі сміху. Я думала ми ніколи до таких жартів не опустимося. Минуло лише 5 років», - пишуть люди у коментарях.

Також зауважимо, що всього на сторінку «Студії 95 квартал» у Yоutube підписано 2,87 млн користувачів.

Відео скандального виступу 95 Кварталу і Хору Верьовки дивіться тут.

Нагадаємо, учасники «Кварталу 95» разом з Національним академічним хором імені Верьовки в останньому випуску «Вечірнього кварталу» заспівали пісню «Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала».

Актор Євгеній Кошовий назвав цей виступ «запальним фолком», а його колега Степан Казанін – «яскравою подією». Сама пісня стосувалася нещодавнього підпалу будинку колишньої голови Нацбанку Валерії Гонтаревої.

Міністр культури України Володимир Бородянський вже вибачився перед Гонтаревою за хор імені Верьовки, зазначивши, що йому соромно.

Ексглава НБУ Гонтарева заявила, що «щодо цинізму «95 Кварталу» сумнівів давно нема. Але участь у цьому народного хору, це вже сором для всієї країни».

У Верховній Раді вимагають вибачень від хору Верьовки через скандальну пісню про Гонтареву.

У свою чергу український олігарх Ігор Коломойський заявив, що номер йому «дуже сподобався».

Міністр економіки Тимофій Милованов побачив небезпеку для інвестклімату України через скандальний виступ 95 кварталу і хору Верьовки.

Гендиректор і художній керівник хору імені Верьовки Зеновій Корінець прокоментував скандальний номер студії «95 Кварталу» про підпал будинку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої. За словами Корінця, ідея номеру належала режисерам «Кварталу». Він додав, що «в якійсь мірі піддався на вмовляння» і погодився на участь хору імені Верьовки у скандальному номері.







