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    Технології

    На ферму у США звалився супутник Samsung

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    У результаті падіння стратостата ніхто не постраждав - На ферму у США звалився супутник Samsung
    У результаті падіння стратостата ніхто не постраждав

    Компанія Samsung вже перепросила фермерів за завдані незручності і заявила, що посадка супутника була «запланованою» і сталася у «вибраній сільській місцевості»

    На територію ферми в американському штаті Мічиган впав стратосферний супутник Samsung, запущений в рамках проєкту Space Selfie, який минулого тижня рекламувала модель та актриса Кара Делевінь.

    Про це повідомляє The Verge.

    «Пристрій, який компанія Samsung використала для запуску селфі Кари Делевінь у космос, очевидно, мав драматичне повернення на Землю», - йдеться у публікації.

    Про враження від інциденту розповіла очевидиця Ненсі Мамбі-Уелк, яка почула гучний тріск біля будинку на фермі.

    «Неймовірно, подивіться, що щойно впало з неба. 911 збита з пантелику. І воно впало на наше дерево... Ми зрозуміли, що це впало з неба. Це виглядало як супутник», - зазначила жінка у Facebook.

    У результаті падіння стратостата ніхто не постраждав. Компанія Samsung вже перепросила фермерів за завдані незручності і заявила, що посадка супутника була «запланованою» і сталася у «вибраній сільській місцевості».

    Як повідомлялося, в рамках рекламної кампанії Space Selfie Samsung відправив 24 жовтня в стратосферу фотографію актриси Кара Делевінь, зняту на смартфон Galaxy S10 Plus. Це було нібито «перше у світі селфі, відправлене в космос».

    Всі охочі могли завантажити власні фотографії на веб-сайт проєкту, щоб згодом побачити їх на екрані Galaxy S10 5G, закріпленого на борту стратостата, який повільно кружляє над Землею. Однак у стратосфері апарат пробув близько трьох днів.

     

    США технології космос фермер
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