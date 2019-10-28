На ферму у США звалився супутник Samsung



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У результаті падіння стратостата ніхто не постраждав

Компанія Samsung вже перепросила фермерів за завдані незручності і заявила, що посадка супутника була «запланованою» і сталася у «вибраній сільській місцевості»

На територію ферми в американському штаті Мічиган впав стратосферний супутник Samsung, запущений в рамках проєкту Space Selfie, який минулого тижня рекламувала модель та актриса Кара Делевінь.

Про це повідомляє The Verge.

«Пристрій, який компанія Samsung використала для запуску селфі Кари Делевінь у космос, очевидно, мав драматичне повернення на Землю», - йдеться у публікації.

Про враження від інциденту розповіла очевидиця Ненсі Мамбі-Уелк, яка почула гучний тріск біля будинку на фермі.

«Неймовірно, подивіться, що щойно впало з неба. 911 збита з пантелику. І воно впало на наше дерево... Ми зрозуміли, що це впало з неба. Це виглядало як супутник», - зазначила жінка у Facebook.

У результаті падіння стратостата ніхто не постраждав. Компанія Samsung вже перепросила фермерів за завдані незручності і заявила, що посадка супутника була «запланованою» і сталася у «вибраній сільській місцевості».

Як повідомлялося, в рамках рекламної кампанії Space Selfie Samsung відправив 24 жовтня в стратосферу фотографію актриси Кара Делевінь, зняту на смартфон Galaxy S10 Plus. Це було нібито «перше у світі селфі, відправлене в космос».

Всі охочі могли завантажити власні фотографії на веб-сайт проєкту, щоб згодом побачити їх на екрані Galaxy S10 5G, закріпленого на борту стратостата, який повільно кружляє над Землею. Однак у стратосфері апарат пробув близько трьох днів.