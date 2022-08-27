Алла Пугачова повернулася до Москви (відео)

Співачка поки публічно не висловлювалася про війну в Україні

Російська співачка Алла Пугачова, яка на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України виїхала з чоловіком Максимом Галкіним та дітьми до Ізраїлю, повернулася до Москви. Про це повідомив її близький друг, російський дизайнер Ігор Гуляєв.

Він виклав відео, як Примадонна виходить з лімузина, відкриваючи двері ногою. «Аллуся, як же тебе не вистачало!», – підписав Гуляєв ролик.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ИГОРЬ ГУЛЯЕВ (@igorgulyaevofficial)

Зазначимо, Алла Пугачова поки публічно не висловлювалася про війну в Україні, а ось її чоловік Максим Галкін засудив звірства російських окупантів і російське керівництво, яке віддає накази бомбити мирні міста.

Нагадаємо, у Росії порушили кримінальну справу проти коміка Максима Галкіна, його звинувачують у поширенні так званих фейків про армію РФ.

Артист із самого початку повномасштабного вторгнення засуджує війну в Україні й, зіткнувшись з хвилею хейту, переїхав до Ізраїлю зі своєю дружиною Аллою Пугачовою і двома дітьми.

Галкін ще у перший день нападу Росії на Україну засудив бойові дії. Він повідомив, що перебуває на зв'язку з рідними та друзями з України. Раніше комік розповів історію дівчинки з Маріуполя, яка наступила на розтяжку рашистів.

Також Галкін різко відреагував на передвеликодній рашистський обстріл Одеси, внаслідок якого загинула мама із тримісячною дитиною.

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