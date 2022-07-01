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    Культура

    Дядя Жора пояснив, що змусило Максима Галкіна підтримати Україну

    Максим Галкін разом із сім&rsquo;єю після початку російсько-української війни виїхав до Ізраїлю - Дядя Жора пояснив, що змусило Максима Галкіна підтримати Україну
    Максим Галкін разом із сім’єю після початку російсько-української війни виїхав до Ізраїлю
    фото з відкритих джерел

    Деякі представники російської естради мають совість і людяність

    Російський гуморист Максим Галкін, який зайняв антивоєнну позицію та підтримав Україну, заслуговує на повагу, бо має совість та людяність. Таку думку у інтерв’ю «Главкому» висловив артист Вадим Мичковський, він же Дядя Жора.

    «Це сильний хід, тримати власну громадянську і людську позицію. Адже він розуміє, що після подібних заяв втрачає все у Росії, наприклад, певний статус та прибутки. Він же ж міг спокійно працювати на російських каналах і одержувати гонорари. Він справжній артист, який не ліг під владу і політичну кон’юнктуру», – сказав Дядя Жора про російського колегу.

    Нагадаємо, російського артиста Максима Галкіна виключено зі переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Про це свідчать дані із сайту Міністерства культури та інформаційної політики.

    Як відомо, Максим Галкін, який дає зараз концерти в Ізраїлі, веселить глядачів жартами про Росію, а також про російського диктатора Володимира Путіна. У мережі з'явилося відео, на якому Максим Галкін пародіює українську співачку Світлану Лободу, яка співає про главу Кремля на мотив пісні «Твои глаза».

    Також раніше Галкін висміяв головних путінських пропагандистів Ольгу Скабєєву та Володимира Соловйова під час концерту в Ізраїлі. Також дісталося Володимиру Путіну.

    Крім того, Галкін різко відреагував на передвеликодній рашистський обстріл Одеси, внаслідок якого загинула мама із тримісячною дитиною.

    Максим Галкін разом із сім’єю після початку російсько-української війни виїхав до Ізраїлю. Коли сім’ю Галкіна-Пугачової почали критикувати за такий крок, за них вступився інший відомий російський митець, музикант Андрій Макаревич.

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    Теги: росія окупанти діти війна обстріл Україна артист окупація час Максим Галкін гімн #stoprussia
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    Дядя Жора пояснив, що змусило Максима Галкіна підтримати Україну