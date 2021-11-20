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    Британія визнала бойовиків ХАМАС терористами

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    Закон ще має проголосувати парламент наступного тижня

    Британія визнала палестинське угруповання ХАМАС терористичною організацією. Рішення було прийняте для узгодження політики Британії щодо Палестини з політикою США та ЄС. Про це повідомляє Reuters.

    «ХАМАС має серйозні можливості для терористичної діяльності. Повідомляється, що таке рішення було включаючи доступ до великої кількості сучасної зброї, а також можливості для підготовки терористів. Саме тому сьогодні я запропонувала заборонити ХАМАС», — заявила міністр.

    Вона додала, що закон ще має проголосувати парламент наступного тижня.

    ЗМІ відзначає, що організацію заборонили згідно з Актом про тероризм. Це означає, що будь-хто, хто висловлює підтримку ХАМАС або використовує їхню символіку, потрапляє під дію цього закону.

    Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет привітав таке рішення Великої Британії. Також про підтримку цього рішення заявив Яір Лапід, міністр закордонних справ Ізраїлю. «Це зміцнить наші відносини з Британією», — написав він у Twitter.

    Повідомляється, що ХАМАС також входить до списку терористичних організацій США та ЄС. Водночас 2006-го року ХАМАС переміг на парламентських виборах у Газі, випередивши організацію ФАТХ. Відтоді угруповання контролює Сектор Гази.

    Теги: ЄС США міністр закон ХАМАС парламент
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    Британія визнала бойовиків ХАМАС терористами