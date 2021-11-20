Британія визнала бойовиків ХАМАС терористами
Закон ще має проголосувати парламент наступного тижня
«ХАМАС має серйозні можливості для терористичної діяльності. Повідомляється, що таке рішення було включаючи доступ до великої кількості сучасної зброї, а також можливості для підготовки терористів. Саме тому сьогодні я запропонувала заборонити ХАМАС», — заявила міністр.
Вона додала, що закон ще має проголосувати парламент наступного тижня.
ЗМІ відзначає, що організацію заборонили згідно з Актом про тероризм. Це означає, що будь-хто, хто висловлює підтримку ХАМАС або використовує їхню символіку, потрапляє під дію цього закону.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет привітав таке рішення Великої Британії. Також про підтримку цього рішення заявив Яір Лапід, міністр закордонних справ Ізраїлю. «Це зміцнить наші відносини з Британією», — написав він у Twitter.
Повідомляється, що ХАМАС також входить до списку терористичних організацій США та ЄС. Водночас 2006-го року ХАМАС переміг на парламентських виборах у Газі, випередивши організацію ФАТХ. Відтоді угруповання контролює Сектор Гази.