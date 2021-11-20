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    Байден повернув свої повноваження, які на 85 хвилин передавав віцепрезиденту

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    Віцепрезидент Камалі Гарріс виконувала повноваження глави держави впродовж 85 хвилин - Байден повернув свої повноваження, які на 85 хвилин передавав віцепрезиденту
    Віцепрезидент Камалі Гарріс виконувала повноваження глави держави впродовж 85 хвилин
    фото: Lucas Jackson/Reuters

    Президент США ще деякий час залишатиметься у госпіталі для продовження планового медогляду

    Президент США Джо Байден повернув свої повноваження, які передавав віцепрезиденту Камалі Гарріс на час проведення йому медичної процедури, що потребувала введення наркозу. Про повідомила речниця Білого дому Джен Псакі у Tвіттері.

    «Президент Байден розмовляв з віцепрезидентом та головою адміністрації Білого дому об 11.35 (за місцевим часом – ред.). Він добре почувався і повернув собі повноваження», – написала вона.

    Псакі додала, що президент США ще деякий час залишатиметься у госпіталі для продовження планового медогляду.

    За інформацією CNN, віцепрезидент Камалі Гарріс виконувала повноваження глави держави впродовж 85 хвилин.

    Також ЗМІ повідомляли, що Путін навмисне кашляв під час зустрічі з Трампом, щоб злякати його мікробами.

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    Теги: США Джозеф Байден Камала Гарріс
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    Байден повернув свої повноваження, які на 85 хвилин передавав віцепрезиденту