Байден повернув свої повноваження, які на 85 хвилин передавав віцепрезиденту

Президент США ще деякий час залишатиметься у госпіталі для продовження планового медогляду

Президент США Джо Байден повернув свої повноваження, які передавав віцепрезиденту Камалі Гарріс на час проведення йому медичної процедури, що потребувала введення наркозу. Про повідомила речниця Білого дому Джен Псакі у Tвіттері.

«Президент Байден розмовляв з віцепрезидентом та головою адміністрації Білого дому об 11.35 (за місцевим часом – ред.). Він добре почувався і повернув собі повноваження», – написала вона.

Псакі додала, що президент США ще деякий час залишатиметься у госпіталі для продовження планового медогляду.

.@POTUS spoke with @VP and @WHCOS at approximately 11:35am this morning. @POTUS was in good spirits and at that time resumed his duties. He will remain at Walter Reed as he completes the rest of his routine physical. — Jen Psaki (@PressSec) November 19, 2021

За інформацією CNN, віцепрезидент Камалі Гарріс виконувала повноваження глави держави впродовж 85 хвилин.

Також ЗМІ повідомляли, що Путін навмисне кашляв під час зустрічі з Трампом, щоб злякати його мікробами.

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