У ЄС схвалили перші пігулки від Covid-19
Lagevriо слід застосовувати якомога швидше після встановлення діагнозу Covid-19
Європейське агентство з лікарських засобів рекомендувало пігулки проти коронавірусу від Merck. Про це повідомляє EMA.
«Комітет ЕМА з лікарських засобів (CHMP) видав рекомендації щодо використання препарату Lagevrio (також відомого як «Молнупіравір») для лікування Covid-19», – йдеться у повідомленні.
Препарат можна використовувати для лікування дорослих, які хворіють коронавірусом, але які не потребують додаткового кисню та мають підвищений ризик розвитку важкої форми Covid-19.
Як зазначається, Lagevriо слід застосовувати якомога швидше після встановлення діагнозу Covid-19. Ліки, що випускаються у вигляді капсул, слід приймати двічі на день протягом 5 днів.