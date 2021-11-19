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    У ЄС схвалили перші пігулки від Covid-19

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    Таблетки Merck від коронавірусу - У ЄС схвалили перші пігулки від Covid-19
    Таблетки Merck від коронавірусу
    Фото: Reuters

    Lagevriо слід застосовувати якомога швидше після встановлення діагнозу Covid-19

    Європейське агентство з лікарських засобів рекомендувало пігулки проти коронавірусу від Merck. Про це повідомляє EMA.

    «Комітет ЕМА з лікарських засобів (CHMP) видав рекомендації щодо використання препарату Lagevrio (також відомого як «Молнупіравір») для лікування Covid-19», – йдеться у повідомленні.

    Препарат можна використовувати для лікування дорослих, які хворіють коронавірусом, але які не потребують додаткового кисню та мають підвищений ризик розвитку важкої форми Covid-19.

    Як зазначається, Lagevriо слід застосовувати якомога швидше після встановлення діагнозу Covid-19. Ліки, що випускаються у вигляді капсул, слід приймати двічі на день протягом 5 днів.

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    Теги: ЄС здоров'я ліки коронавірус
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    У ЄС схвалили перші пігулки від Covid-19