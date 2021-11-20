Американські сенатори оприлюднили заяву щодо Саакашвілі

Сенатори закликали уряд Грузії забезпечити справедливе ставлення до Саакашвілі

Американські сенатори Джин Шахін, Джим Ріш, Рон Джонсон та Бен Кардін оприлюднили спільну заяву із закликом до уряду Грузії забезпечити належне ставлення до ув’язненого експрезидента цієї країни Міхеїла Саакашвілі. Текст заяви оприлюднений на офіційній Твіттер-стороінці сенаторки Шахін.

«Хоча ми й попереджали, що повернення пана Саакашвілі (до його країни – ред.) погіршить поляризовану політичну ситуацію в Грузії, втім пан Саакашвілі, як і всі ув’язнені, що очікують суду, заслуговує на справедливе та гідне ставлення відповідно до міжнародних стандартів і грузинського законодавства», – наголосили сенатори.

У цьому зв’язку вони закликали уряд Грузії негайно реалізувати рекомендації незалежної медичної групи та забезпечити надання Саакашвілі необхідної медичної допомоги.

«Ми уважно стежимо за процесом судового розгляду та наголошуємо на важливості забезпечення справедливості, прозорості й особистої присутності. Право на справедливий і швидкий судовий розгляд є відмінною рисою будь-якої демократії, і цей випадок не є винятком», – заявили сенатори.

I welcome the news of former President of Georgia Saakashvili's transfer to a military hospital and the end of his hunger strike. My joint statement with @SenatorRisch, @SenRonJohnson and @SenatorCardin: pic.twitter.com/WWzA82TFqe — Sen. Jeanne Shaheen (@SenatorShaheen) November 19, 2021

Крім того, американські законодавці закликали офіційний Тбілісі врахувати всю серйозність справи Саакашвілі та звернути увагу на її потенційні наслідки для політичної стабільності Грузії.

«Оскільки ситуація з кожним днем погіршується, зростає ризик прорахунку, який може призвести до серйозного погіршення здоров’я пана Саакашвілі або ще гірше. Така трагедія матиме тривалий негативний вплив на демократичні прагнення Грузії. Ми закликаємо всі сторони діяти в інтересах грузинського народу», - наголошується в заяві.

Раніше повідомлялося, що Саакашвілі погодився поїхати з тюремної лікарні до Тбілісі до військового шпиталю.

Напередодні ввечері повідомлялося, що стан Саакашвілі стабілізувався після втрати свідомості.

Як відомо, Саакашвілі після втрати свідомості перевели в реанімацію тюремної лікарні.

18 листопада стан колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі різко погіршився. Після зустрічі з адвокатом він втратив свідомість і його на ношах винесли з кімнати побачень.

18 листопада лікарі, які оглянули голодуючого експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі, заявили, що він дійсно голодує 48 днів і перебуває у критичному стані.

Раніше у міністерстві юстиції Грузії заявили, що візит українського омбудсмена Людмили Денісової до тюремної лікарні, де перебуває Михайло Саакашвілі, не передбачений законодавством.

Нагадаємо, раніше у Саакашвілі почалися проблеми з мовленням та пам'яттю. Саакашвілі схуд на 20 кг. Його матір боїться за життя експрезидента Грузії. Також лікар заявив, що стан здоров'я Саакашвілі критичний.

Ще Саакашвілі заявив, що помре від голоду, аби звільнити Грузію та зберегти її європейський шлях.

Минулого тижня пенітенціарна служба Грузії підтвердила, що Михайла Саакашвілі вивезли з виправної колонії та доставили до в'язничної лікарні.

Раніше Офіс президента України заявив, що Зеленський закликав прем'єра Грузії пустити до Саакашвілі матір та українських лікарів.

Згодом прем'єр-міністр Грузії Михайло Гарібашвілі в розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив про неприпустимість втручання українських громадян у ситуацію з Михайлом Саакашвілі.