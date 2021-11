Американські сенатори оприлюднили заяву щодо Саакашвілі

Американські сенатори Джин Шахін, Джим Ріш, Рон Джонсон та Бен Кардін оприлюднили спільну заяву із закликом до уряду Грузії забезпечити належне ставлення до ув’язненого експрезидента цієї країни Міхеїла Саакашвілі. Текст заяви оприлюднений на офіційній Твіттер-стороінці сенаторки Шахін.

«Хоча ми й попереджали, що повернення пана Саакашвілі (до його країни – ред.) погіршить поляризовану політичну ситуацію в Грузії, втім пан Саакашвілі, як і всі ув’язнені, що очікують суду, заслуговує на справедливе та гідне ставлення відповідно до міжнародних стандартів і грузинського законодавства», – наголосили сенатори.

У цьому зв’язку вони закликали уряд Грузії негайно реалізувати рекомендації незалежної медичної групи та забезпечити надання Саакашвілі необхідної медичної допомоги.

«Ми уважно стежимо за процесом судового розгляду та наголошуємо на важливості забезпечення справедливості, прозорості й особистої присутності. Право на справедливий і швидкий судовий розгляд є відмінною рисою будь-якої демократії, і цей випадок не є винятком», – заявили сенатори.

