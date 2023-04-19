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Піп з Донецька організував знищення найважливішої святині Абхазії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Піп з Донецька організував знищення найважливішої святині Абхазії
фото з відкритих джерел

Священик із Донецька міг благословити пошкодження священної липи у селі Лихни

5 квітня від рук вандалів постраждала півторавікова кавказька липа у с. Лихни (Гудаутський р-н Абхазії), яка є духовним символом республіки.  Зловмисники пошкодили стовбур унікального дерева, зробивши на ньому кілька надрізів за допомогою бензопили. Про це пише видання Эхо Кавказа

Дерево росте на поляні Лихнашта, де традиційно проводяться так звані «абхазькі майдани» – загальні збори абхазького народу для вирішення важливих питань. Після акту вандалізму було відкрито кримінальну справу, затримали підозрюваних – братів Іраклія та Даура Багателія. Іраклія суд ув'язнив, щодо Даура обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Директор Інституту екології Роман Дбар розповів, що ушкодження старовинної липи було навмисним Дерево всередині повністю порожнє, там величезне дупло, серцевина як така повністю відсутня. «Ушкодження було максимальним. Дерево всередині повністю порожнє, там величезне дупло, серцевина як така повністю відсутня. Дерево тримається тільки на зовнішній корі, яка залишається живою, а вона підрізана по колу і немає ніде містків, які б дозволяли соку рухатися вгору-вниз, тому шанси зберегти липу мінімальні», – сказав еколог.

Утім сьогодні стали відомі і нові оставини резонансної справи. Глава Священної митрополії Абхазії, архімандрит Дорофей (Дбар) опублікував у соціальній мережі пост, в якому розповів про можливу причетність до пошкодження липи в селі Лихни «православного священика, який приїхав до Абхазії з Донецька».

«Як з'ясувалось, акт вандалізму на історично значущій для абхазів Лихненській галявині (і, наскільки мені відомо, не тільки там) було здійснено «новосвіченими» абхазами з «благословення та наставництва» православного священика, який приїхав до Абхазії з Донецька. Останній був прийнятий до лав духовенства Сухум-Піцундської Єпархії Абхазької Православної Церкви та призначений службовцем священиком Адзюбжинської церкви», – написав архімандрит Дорофей.

Цікаво, що абхазькі офіційні структури не називають мотивів злочину і імені самого священника з Донеччини. Абхазькі слідчі заявили, що опрацьовують низку версій, «зокрема і можливу причетність іноземних спецслужб, а також наміри щодо дестабілізації внутрішньої обстановки» в Абхазії.

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Теги: священник Абхазія церква вандалізм

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