Знесення купола з хрестом. Поліція взялася за церковників УПЦ МП

Сім років тому церковники незаконно замінили автентичний купол із хрестом на тимчасовий купол, який до цього часу використовується на Миколаївському соборі

Керівництво державного історико-архітектурного заповідника вказало на вихід релігійній громаді зі старовинного Миколаївського собору

Правоохоронці Тернопільщини відкрили кримінальне провадження за фактами підробки документів та пошкодження об’єкта культурної спадщини – Миколаївського собору XVI-XVII століття з келіями, яким безоплатно користується релігійна громада «Парафія Святителя Миколая» Свято-Миколаївського собору УПЦ МП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними досудового розслідування, у травні-червні 2016 року представники релігійної громади самовільно, без будь-яких дозволів та погоджень, демонтували купол та конструкції Свято-Миколаївського собору у Кременці Тернопільської області, який є пам’яткою архітектури національного значення і є у державній власності. Також в умовах воєнного стану незаконно привласнили приміщення Свято-Миколаївського собору із келіями та підробили договір «Про безоплатне користування релігійною громадою нерухомим майном, що є державною власністю».

За версією слідства, сім років тому церковники замінили автентичний купол із хрестом на тимчасовий купол, який до цього часу використовується на Миколаївському соборі. Натомість місцезнаходження купола, який розміщувався на соборі, невідоме.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім цього, ремонтні роботи у храмі відбувалися за відсутності науково-проектної документації з порушенням реставраційних норм і правил, що погоджуються центральними органами влади. Демонтаж купола та інших частин проведено з порушенням режимів використання зі змінами та доповненнями, без збереження його матеріальної автентичності, а також елементів обладнання, упорядкування та оздоби.

Окремо слідчий поліції, який направив клопотання до суду з проханням надати дозвіл про доступ до церкви, наголосив: 12 лютого 2013 року закінчилася дія договору про безоплатне користування Миколаївським собором з келіями XVI-XVIII століття. Однак церковники УПЦ МП продовжують користуватися спорудою, завдаючи збитків державі.

З цього приводу Тернопільська єпархія УПЦ МП протестує, мовляв, адміністрація державного історико-архітектурного заповідника одноосібно ініціювала передачу пам’ятки архітектури національного значення. Такі дії, на думку церковників, порушують їхнє переважне право користуватися собором.

Як повідомляв «Главком», монахи Московської церкви зобов'язані повністю покинути Києво-Печерську Лавру до 29 березня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Братія УПЦ, яку попросили залишити будівлі Києво-Печерської лаври, вирішила оскаржувати рішення у Європейському суді з прав людини, якщо не вийде в українських судах.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що влада не буде насильно виселяти священників і ченців Києво-Печерської Лаври, але діятиме згідно з ухваленими нормативно-правовими актами.