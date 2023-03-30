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Митрополит Павло блокує перевірку на території Лаври. Коментар членів комісії (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Митрополит Павло блокує перевірку на території Лаври. Коментар членів комісії (відео)
фото скріншот відео

Не виключаю, що голова комісії чи Міністерство культури будуть звертатися до правоохоронних органів

Сьогодні зранку, 30 березня, у Лаврі мала розпочати роботу комісію Міністерства культури, яка має розпочати передачу церковних корпусів державі. Але прихожани УПЦ МП заблокували її роботу. Якщо так триватиме й надалі, то члени комісії будуть змушені звернутися до правоохоронних органів. Про це повідомив один із членів комісії у коментарі «Страна ua».

«Поки що підстав звертатися до правоохоронних органів немає. Але, якщо нас не будуть скрізь пускати, то будемо вимушені складати акти, що комісію не допустили до передачі-приймання майна і тоді, коли ми наберемо масив документів, не виключаю, що голова комісії чи Міністерство культури будуть звертатися до правоохоронних органів», – заявив представник комісії.  

Коментар представника комісії, яку не пустили всередину приміщення: 

Нагадаємо, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ МП митрополит Павло (Петро Лебедь) заявив, що комісію Мінкульту не пускатимуть на територію храму.

Сьогодні вранці митрополит Павло провів в Києво-Печерській лаврі службу, попри те, що 29 березня УПЦ МП мала звільнити будівлі. Після ранкового богослужіння у Лаврі намісник Павло заявив, що комісію Мінкульту, яка має розпочати передачу церковних корпусів державі, «не будуть пускати на територію храму».

Як повідомлялося, керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагало від монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).

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Теги: лавра відео Києво-Печерська лавра релігія церква

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