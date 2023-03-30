Митрополит Павло блокує перевірку на території Лаври. Коментар членів комісії (відео)
Не виключаю, що голова комісії чи Міністерство культури будуть звертатися до правоохоронних органів
Сьогодні зранку, 30 березня, у Лаврі мала розпочати роботу комісію Міністерства культури, яка має розпочати передачу церковних корпусів державі. Але прихожани УПЦ МП заблокували її роботу. Якщо так триватиме й надалі, то члени комісії будуть змушені звернутися до правоохоронних органів. Про це повідомив один із членів комісії у коментарі «Страна ua».
«Поки що підстав звертатися до правоохоронних органів немає. Але, якщо нас не будуть скрізь пускати, то будемо вимушені складати акти, що комісію не допустили до передачі-приймання майна і тоді, коли ми наберемо масив документів, не виключаю, що голова комісії чи Міністерство культури будуть звертатися до правоохоронних органів», – заявив представник комісії.
Коментар представника комісії, яку не пустили всередину приміщення:
Нагадаємо, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ МП митрополит Павло (Петро Лебедь) заявив, що комісію Мінкульту не пускатимуть на територію храму.
Сьогодні вранці митрополит Павло провів в Києво-Печерській лаврі службу, попри те, що 29 березня УПЦ МП мала звільнити будівлі. Після ранкового богослужіння у Лаврі намісник Павло заявив, що комісію Мінкульту, яка має розпочати передачу церковних корпусів державі, «не будуть пускати на територію храму».
Як повідомлялося, керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагало від монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).
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