Жодного алкоголю й грошей: що не можна класти у великодній кошик, а що потрібно
За традицією, незмінними продуктами для освячування є паски, крашанки та м’ясні страви
Напередодні та в самий день світлого Великодня усі віряни приходять до церкви зі святковими кошиками, які торжественно освячують. Великодній кошик – це те, без чого християни не уявляють світлого свята.
Здебільшого набір продуктів, які кладуть до великоднього кошика, незмінний вже багато років. Та раніше люди мали значно більші кошики – брали кілька пасок, не тільки курячі, але й гусячі яйця, брали цілих поросят. Набір є стандартним щороку неспроста – кожен з них має особливе значення та символ.
Нагадаємо, що традиційно кошик прикрашають зеленню, рідше – квітами й стрічками. Усі продукти застилають вишитим рушником, а під час освячення у корзину кладуть свічку.
Що можна покласти у Великодній кошик
- Паска. Це найголовніший елемент у великодньому кошику. Паска символізує тіло Ісуса Христа, який воскрес, а ще – перемогу життя над смертю, світла над темрявою. Паски зазвичай печуть або у Чистий четвер, або у Велику суботу.
- Яйця. Це символ нового життя та відродження. До свята яйця по-особливому прикрашають: роблять писанки, крашанки, дряпанки. Писанкарство – давня українська традиція, що передається з покоління в покоління.
- М'ясо. Освячення м'ясних продуктів походить ще від давніх пасхальних традицій. Їх готують заздалегідь: роблять домашню ковбасу, буженину, також у кошик можна покласти сало. Головне, щоб страви були без крові.
- Молочні продукти (масло, сир). Ці продукти є символом любові та жертовності Бога. У кошик можна покласти сирну паску.
- Хрін. Цей продукт символізує міцність та силу духу, а за іншими версіями – коріння віри у воскресіння.
- Сіль. У Біблії сіль символізує зв'язок між Богом та людьми. Також це символ достатку і здоров'я.
- Свічка символізує світло Ісуса Христа, яке освячує кожну людину. Її заведено запалювати під час освячення.
Які продукти не радять освячувати
- Алкогольні напої. Під час великоднього богослужіння можна помітити, що багато вірян приносять на освячення спиртні вироби. За словами священників, так робити не можна.
- Ножі та прикраси. Іноді можна почути думку, що різати продукти на Великдень можна тільки освяченим ножем. Однак цей ритуал є простим народним забобоном. У кошик не слід класти гострі та ріжучі предмети. Якщо ви хочете освятити вироби із золота чи срібла, зробіть це в інший день. Хрестики, іконки, медальйони та інші релігійні прикраси до Великоднього кошика класти не варто.
- Кров'яна ковбаса і вироби з крові. Їх взагалі не можна вживати, згідно зі Святим Письмом. Не тільки у піст, а й загалом.
До церкви у кошиках несуть продукти, від яких люди відмовлялися під час Великого посту. Крім того, освячену їжу не можна викидати. Її потрібно з’їсти за великоднім столом, поділитися з родичами і сусідами або роздати нужденним.
Як відомо, на час Великодніх свят у столиці зберігатиметься комендантська година з 00:00 до 05:00, проте віряни зможуть перебувати у церкві всю великодню ніч.
Нагадаємо, нещодавно «Главком» писав, чи скасовуватимуться комендантські години на Великдень у регіонах.
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