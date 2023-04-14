Жодного алкоголю й грошей: що не можна класти у великодній кошик, а що потрібно

У різних регіонах України склад великоднього кошика може трохи змінюватися, але не суттєво

За традицією, незмінними продуктами для освячування є паски, крашанки та м’ясні страви

Напередодні та в самий день світлого Великодня усі віряни приходять до церкви зі святковими кошиками, які торжественно освячують. Великодній кошик – це те, без чого християни не уявляють світлого свята.

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Здебільшого набір продуктів, які кладуть до великоднього кошика, незмінний вже багато років. Та раніше люди мали значно більші кошики – брали кілька пасок, не тільки курячі, але й гусячі яйця, брали цілих поросят. Набір є стандартним щороку неспроста – кожен з них має особливе значення та символ.

Нагадаємо, що традиційно кошик прикрашають зеленню, рідше – квітами й стрічками. Усі продукти застилають вишитим рушником, а під час освячення у корзину кладуть свічку.

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Що можна покласти у Великодній кошик

Паска. Це найголовніший елемент у великодньому кошику. Паска символізує тіло Ісуса Христа, який воскрес, а ще – перемогу життя над смертю, світла над темрявою. Паски зазвичай печуть або у Чистий четвер, або у Велику суботу.

Це найголовніший елемент у великодньому кошику. Паска символізує тіло Ісуса Христа, який воскрес, а ще – перемогу життя над смертю, світла над темрявою. Паски зазвичай печуть або у Чистий четвер, або у Велику суботу. Яйця. Це символ нового життя та відродження. До свята яйця по-особливому прикрашають: роблять писанки, крашанки, дряпанки. Писанкарство – давня українська традиція, що передається з покоління в покоління.

Це символ нового життя та відродження. До свята яйця по-особливому прикрашають: роблять писанки, крашанки, дряпанки. Писанкарство – давня українська традиція, що передається з покоління в покоління. М'ясо. Освячення м'ясних продуктів походить ще від давніх пасхальних традицій. Їх готують заздалегідь: роблять домашню ковбасу, буженину, також у кошик можна покласти сало. Головне, щоб страви були без крові.

Освячення м'ясних продуктів походить ще від давніх пасхальних традицій. Їх готують заздалегідь: роблять домашню ковбасу, буженину, також у кошик можна покласти сало. Головне, щоб страви були без крові. Молочні продукти (масло, сир). Ці продукти є символом любові та жертовності Бога. У кошик можна покласти сирну паску.

Ці продукти є символом любові та жертовності Бога. У кошик можна покласти сирну паску. Хрін. Цей продукт символізує міцність та силу духу, а за іншими версіями – коріння віри у воскресіння.

Цей продукт символізує міцність та силу духу, а за іншими версіями – коріння віри у воскресіння. Сіль. У Біблії сіль символізує зв'язок між Богом та людьми. Також це символ достатку і здоров'я.

У Біблії сіль символізує зв'язок між Богом та людьми. Також це символ достатку і здоров'я. Свічка символізує світло Ісуса Христа, яке освячує кожну людину. Її заведено запалювати під час освячення.

Які продукти не радять освячувати

Алкогольні напої. Під час великоднього богослужіння можна помітити, що багато вірян приносять на освячення спиртні вироби. За словами священників, так робити не можна.

Під час великоднього богослужіння можна помітити, що багато вірян приносять на освячення спиртні вироби. За словами священників, так робити не можна. Ножі та прикраси . Іноді можна почути думку, що різати продукти на Великдень можна тільки освяченим ножем. Однак цей ритуал є простим народним забобоном. У кошик не слід класти гострі та ріжучі предмети. Якщо ви хочете освятити вироби із золота чи срібла, зробіть це в інший день. Хрестики, іконки, медальйони та інші релігійні прикраси до Великоднього кошика класти не варто.

. Іноді можна почути думку, що різати продукти на Великдень можна тільки освяченим ножем. Однак цей ритуал є простим народним забобоном. У кошик не слід класти гострі та ріжучі предмети. Якщо ви хочете освятити вироби із золота чи срібла, зробіть це в інший день. Хрестики, іконки, медальйони та інші релігійні прикраси до Великоднього кошика класти не варто. Кров'яна ковбаса і вироби з крові. Їх взагалі не можна вживати, згідно зі Святим Письмом. Не тільки у піст, а й загалом.

До церкви у кошиках несуть продукти, від яких люди відмовлялися під час Великого посту. Крім того, освячену їжу не можна викидати. Її потрібно з’їсти за великоднім столом, поділитися з родичами і сусідами або роздати нужденним.

Як відомо, на час Великодніх свят у столиці зберігатиметься комендантська година з 00:00 до 05:00, проте віряни зможуть перебувати у церкві всю великодню ніч.

Нагадаємо, нещодавно «Главком» писав, чи скасовуватимуться комендантські години на Великдень у регіонах.