Поліція затримала зловмисника, причетного до підпалення храму УГКЦ у Львові

Чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі

У Львові затримали 31-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі дверей церкви Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ. Ним виявився мешканець Закарпаття. Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області.

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Правоохоронці затримали чоловіка на вулиці Чукаріна. Його розшукали за допомогою камер відеоспостереження.

«Злочин зухвалий і нехарактерний для Львівщини, ще й вчинений напередодні Великодня. Наші оперативники спрацювали швидко, у встановленні місця перебування зловмисника дуже допомогли камери відеоспостереження. Далі працюватимуть слідчі – з’ясують мотиви та всі інші обставини вчинення цього злочину», – каже очільник поліції Львівщини Олександр Шляховський.

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Підпал храму УГКЦ ймовірно здійснив 31-річний закарпатець фото: Поліція Львівської області

За фактом підпалу слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Закарпатцю загрожує до десяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Правоохоронці виявили сажу на руках чоловіка фото: Поліція Львівської області

Нагадаємо, що інцидент трапився о 4:20 ранку. Тоді підпалили двоє бічних дверей в церкві Різдва Пресвятої Богородиці. Пожежу вдалось вчасно загасити, тож інтер'єр храму неушкоджений. За даними Львівської міської ради, на місці підпалу знайшли зв'язаний одяг, що ймовірно став причиною загоряння.

Раніше повідомлялося, що у Львові громада Православної церкви України почала демонтаж самовільно збудованої церкви Української православної церкви московського патріархату.