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    Кількість жертв землетрусу у Туреччині перевалила за пів сотні

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    Кількість жертв землетрусу в Ізмірі збільшилася до 51 - Кількість жертв землетрусу у Туреччині перевалила за пів сотні
    Кількість жертв землетрусу в Ізмірі збільшилася до 51

    Станом на ранок 1 листопада з лікарень виписано 682 людини. Наразі триває лікування 214 осіб

    В наслідок потужного землетрусу, який днями стався біля західного узбережжя Туреччини, уже загинула 51 людина. Про це повідомив віце-президент країни Фуат Октай, інформує Anadolu.

    «Кількість жертв землетрусу в Ізмірі збільшилася до 51», - цитує Октая видання.

    В цілому 2076 рятувальників продовжують пошуково-рятувальні роботи в 8 зруйнованих будівлях, додав Октай.

    Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа своєю чергою повідомив, що в лікарні були доставлені 896 постраждалих у результаті землетрусу в Ізмірі.

    «Станом на ранок 1 листопада з лікарень виписано 682 людини. Наразі триває лікування 214 осіб, вісім з них у реанімації. Стан трьох постраждалих критичний», - сказав міністр.

    Як повідомляв «Главком», землетрус магнітудою 6,6 бали стався у Туреччині 30 жовтня. Глибина його епіцентру – 16,5 км. Руйнування спостерігаються як у Туреччині, так і в Греції. 

    Раніше повідомлялося, що у регіони, які постраждали, було направлено три військові вантажні літаки з Анкари, Ерзуруму та Діярбакиру з обладнанням та необхідними засобами для подолання наслідків землетрусу.

    Також відомо, що у Греції під час землетрусу загинули двоє підлітків.

    Землетрус магнітудою 7,0 стався 30 жовтня о 13.51 за місцевим часом, його епіцентр знаходився приблизно за 17 км від узбережжя провінції Ізмір на глибині 16 км.

    Поштовхи відчувалися в Стамбулі та на віддалених грецьких островах. За даними місцевих ЗМІ, стихія пошкодила будівлі та дороги на острові Самос. Офіційних відомостей про постраждалих або загиблих немає.

    Туреччина є однією з найбільш небезпечних з точки зору землетрусів країн світу. У 2011 році в результаті землетрусу у місті Ван на сході Туреччини загинуло понад 500 осіб.

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