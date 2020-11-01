У Стамбульському університеті масштабна пожежа
Будівля ще будується та не була введена в експлуатацію
У Стамбулі (Туреччина) сталася сильна пожежа в будівлі медичного факультету Стамбульського університету. Про це повідомляє турецький телеканал TRT HABER.
Пожежа спалахнула на верхніх поверхах будівлі. Причини загоряння поки невідомі.
Explosion signalée dans l'un des hôpitaux d’#Istanbul. pic.twitter.com/9mbp4XY2uh— K.Manoukian (@KaloManoukian) November 1, 2020
Після отримання інформації про загоряння, на місце події прибули пожежні розрахунки. Гасіння пожежі поки триває.
Час від часу з будівлі чутно невеликі вибухи. Про загиблих чи постраждалих поки інформації немає.
Як повідомляв «Главком», землетрус магнітудою 6,6 бали стався у Туреччині 30 жовтня. Глибина його епіцентру – 16,5 км. Руйнування спостерігаються як у Туреччині, так і в Греції.
Раніше повідомлялося, що у регіони, які постраждали, було направлено три військові вантажні літаки з Анкари, Ерзуруму та Діярбакиру з обладнанням та необхідними засобами для подолання наслідків землетрусу.
Також відомо, що у Греції під час землетрусу загинули двоє підлітків.
Землетрус магнітудою 7,0 стався 30 жовтня о 13.51 за місцевим часом, його епіцентр знаходився приблизно за 17 км від узбережжя провінції Ізмір на глибині 16 км.
Поштовхи відчувалися в Стамбулі та на віддалених грецьких островах. За даними місцевих ЗМІ, стихія пошкодила будівлі та дороги на острові Самос. Офіційних відомостей про постраждалих або загиблих немає.