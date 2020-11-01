У Стамбульському університеті масштабна пожежа

Будівля ще будується та не була введена в експлуатацію

У Стамбулі (Туреччина) сталася сильна пожежа в будівлі медичного факультету Стамбульського університету. Про це повідомляє турецький телеканал TRT HABER.

Пожежа спалахнула на верхніх поверхах будівлі. Причини загоряння поки невідомі.

Після отримання інформації про загоряння, на місце події прибули пожежні розрахунки. Гасіння пожежі поки триває.

Час від часу з будівлі чутно невеликі вибухи. Про загиблих чи постраждалих поки інформації немає.

Як повідомляв «Главком», землетрус магнітудою 6,6 бали стався у Туреччині 30 жовтня. Глибина його епіцентру – 16,5 км. Руйнування спостерігаються як у Туреччині, так і в Греції.

Раніше повідомлялося, що у регіони, які постраждали, було направлено три військові вантажні літаки з Анкари, Ерзуруму та Діярбакиру з обладнанням та необхідними засобами для подолання наслідків землетрусу.

Також відомо, що у Греції під час землетрусу загинули двоє підлітків.

Землетрус магнітудою 7,0 стався 30 жовтня о 13.51 за місцевим часом, його епіцентр знаходився приблизно за 17 км від узбережжя провінції Ізмір на глибині 16 км.

Поштовхи відчувалися в Стамбулі та на віддалених грецьких островах. За даними місцевих ЗМІ, стихія пошкодила будівлі та дороги на острові Самос. Офіційних відомостей про постраждалих або загиблих немає.