Після землетрусу в Ізмірі з-під уламків врятували 70-річного чоловіка

Чоловік перебував там протягом 33 годин після потужного землетрусу на Егейському узбережжі Туреччини і грецьких островах

Через 33 години після землетрусу під уламками знаходять живих людей

Турецькі рятувальники в Ізмірі врятували з-під уламків 70-річного чоловіка. Про це повідомляє агентство Reuters.

Чоловік, пізнаний як Ахмет Ситим, був врятований під уламками одного з 20 житлових будинків, зруйнованих у районі Байраклі Ізміру, який перебував у процесі реконструкції через недостатню сейсмостійкість.

Турецька влада повідомила про значну кількість смертей в неділю. Число загиблих в Ізмірі досягло 58, а двоє підлітків загинули на грецькому острові Самос.

«На даний момент нам відомо, що 58 наших громадян загинули в результаті землетрусу і 896 осіб отримали поранення», – заявив журналістам у неділю президент Туреччини Таїп Ердоган.

Ердоган додав, що уряд «має намір залікувати рани наших братів і сестер в Ізмірі до того, як почнуться холоди і дощі».

За словами міністра охорони здоров'я Фахреттина Коджі, близько 702 постраждалих вже виписані з лікарень, а вісім залишаються у відділеннях інтенсивної терапії.

Як повідомляв «Главком», землетрус магнітудою 6,6 бали стався у Туреччині 30 жовтня. Глибина його епіцентру – 16,5 км. Руйнування спостерігаються як у Туреччині, так і в Греції.

Раніше повідомлялося, що у регіони, які постраждали, було направлено три військові вантажні літаки з Анкари, Ерзуруму та Діярбакиру з обладнанням та необхідними засобами для подолання наслідків землетрусу.

Також відомо, що у Греції під час землетрусу загинули двоє підлітків.

Землетрус магнітудою 7,0 стався 30 жовтня о 13.51 за місцевим часом, його епіцентр знаходився приблизно за 17 км від узбережжя провінції Ізмір на глибині 16 км.

Поштовхи відчувалися в Стамбулі та на віддалених грецьких островах. За даними місцевих ЗМІ, стихія пошкодила будівлі та дороги на острові Самос. Офіційних відомостей про постраждалих або загиблих немає.

Туреччина є однією з найбільш небезпечних з точки зору землетрусів країн світу. У 2011 році в результаті землетрусу у місті Ван на сході Туреччини загинуло понад 500 осіб.