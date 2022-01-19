Уряд скоротив строк дії Covid-сертифікатів та дозволив витрачати «ковідну» тисячу на ліки

Кабмін скоротив строк дії Covid-сертифікату після двох доз вакцини з 365 до 270 днів

Українці віком від 60 років з 24 січня зможуть купити на тисячу за вакцинацію ліки

Кабінет міністрів скоротив строк дії Covid-сертифікату після двох доз вакцини з 365 до 270 днів. Сертифікати після бустерної дози почнуть діяти після появи технічної можливості. Про це йшлося на засіданні уряду 19 січня

«Установити, що сертифікати, що підтверджують вакцинацію від гострої респіраторної хвороби Соvid-19, спричиненої коронавірусом Sars-CoV-2, на підставі медичних записів про вакцинацію від зазначеної хвороби з урахуванням бустерної дози формуються з моменту технічної можливості», – йдеться в документі.

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту, країни ЄС почали скорочувати строк чинності Соvid -сертифікатів до 270 днів.

«Отже, для належної взаємодії із довірчою мережею Європейського Союзу та з урахуванням результатів спостережень щодо періоду дієвості вакцин, Україні також доцільно застосувати зазначений строк», – йдеться в документі.

Крім того, в Україні як і в більшості інших країн почалася вакцинація бустерною дозою. Тому є необхідність визначити порядок формування та використання Соvid-сертифікатів на підставі бустерної дози.

Ще Кабінет міністрів розширив сфери діяльності, у яких можна отримати послуги в рамках програми «єПідтримка». Українці віком від 60 років з 24 січня зможуть купити на «ковідну» тисячу ліки.

Згідно з документом, перелік сфер діяльності та кодів категорії продавця доповнений новою сферою – лікарські засоби.

При цьому особи від 60 років зможуть придбати на тисячу як рецептурні, так безрецептурні ліки.

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту, «в умовах встановленого Кабінетом міністрів України карантину… потребують підтримки особи віком від 60 років шляхом надання допомоги у розмірі 1 тисячі гривень для придбання лікарських засобів».

Як відомо, сплеск Covid-19 змінив карантинну карту: в яких областях погіршується ситуація.

Напередодні МОЗ України зафіксував різкий стрибок нових випадків Covid-19. У вівторок виявлено 12 815 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено трохи більше 15 млн людей, з них отримали дві дози – 14,3 млн людей, отримали додаткову дозу – 10,6 тис. людей, бустерну дозу – 131 тис. людей. Загалом проведено 29,5 млн щеплень.

До слова, ВООЗ зробив заяву щодо небезпеки «Омікрону». Нагадаємо, Європі загрожує затяжна «твіндемія».

Раніше ВООЗ повідомив про важливі зміни, що відбулися з коронавірусом. Ще науковці повідомили вісім важливих фактів про «Омікрон».