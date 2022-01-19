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    Думки вголос

    У 2022 світ продовжує вчитись жити із Covid-19

    • Віктор Ляшко

      Головний санітарний лікар України

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    Вакцинація &ndash;&nbsp;найкращий захист, який може врятувати життя вам та вашим близьким - У 2022 світ продовжує вчитись жити із Covid-19
    Вакцинація – найкращий захист, який може врятувати життя вам та вашим близьким
    фото: moz.gov.ua

    Абсолютно у всіх куточках світу шанси на життя напряму пов’язані з вакцинальним статусом

    Напевно, нові мутації вірусу SARS-CoV-2 потребуватимуть більш дієвих засобів стримування та запобігання зростанню захворюваності, зокрема і ще більшого охоплення населення вакцинацією у 2022 році.

    Сезонність більше не є основним фактором початку спалахів захворювання на Covid-19 у світі, й ми це можемо спостерігати по спалахах у різних країнах.

    Сьогодні вже не викликає сумніву той факт, що абсолютно у всіх куточках світу шанси на життя напряму пов’язані з вакцинальним статусом.

    До прикладу, за відкритими даними, у Швейцарії Covid-19 призводить до смерті невакцинованих у майже 22 раза частіше, ніж тих, хто пройшов повний курс вакцинації, у США – від 5 до 7 разів, в залежності від вакцини, у Франції – у 8 разів, зі збільшенням ризику смертельного перебігу хвороби в осіб старшого віку.

    Щодо даних в Україні, то ризик смертності серед невакцинованого населення більший, ніж у повністю вакцинованого, у 10 разів.

    За четвертий квартал 2021 року майже 95% осіб, що померли, були не вакциновані.

    Відповідно до даних Електронної системи охорони здоров’я, станом на кінець грудня 2021 року, частка вакцинованих пацієнтів серед госпіталізованих становила 11,7%. Таким чином 88,3% осіб, що були госпіталізовані, не проходили курс щеплення.

    Ризик госпіталізації серед невакцинованого населення більший у 4,3 рази, ніж у повністю вакцинованого.

    Наразі найвищі показники смертності спостерігаються у віковій групі 60+ років.

    Вакцинацію від Covid-19 першою дозою у даній віковій групі отримали 38,9 % людей старше 60 років. Коронавірус найбільш небезпечний саме для них через супутні захворювання.

    Тому, нагадую ще раз, вакцинація базовим курсом щеплень та бустерною дозою – найкращий захист, який може врятувати життя вам та вашим близьким. Не зволікайте!

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    Джерело: блог Віктора Ляшка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: хвороби щеплення вакцинація коронавірус
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    У 2022 світ продовжує вчитись жити із Covid-19