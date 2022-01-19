У 2022 світ продовжує вчитись жити із Covid-19

Вакцинація – найкращий захист, який може врятувати життя вам та вашим близьким

Вакцинація – найкращий захист, який може врятувати життя вам та вашим близьким

Абсолютно у всіх куточках світу шанси на життя напряму пов’язані з вакцинальним статусом

Напевно, нові мутації вірусу SARS-CoV-2 потребуватимуть більш дієвих засобів стримування та запобігання зростанню захворюваності, зокрема і ще більшого охоплення населення вакцинацією у 2022 році.

Сезонність більше не є основним фактором початку спалахів захворювання на Covid-19 у світі, й ми це можемо спостерігати по спалахах у різних країнах.

Сьогодні вже не викликає сумніву той факт, що абсолютно у всіх куточках світу шанси на життя напряму пов’язані з вакцинальним статусом.

До прикладу, за відкритими даними, у Швейцарії Covid-19 призводить до смерті невакцинованих у майже 22 раза частіше, ніж тих, хто пройшов повний курс вакцинації, у США – від 5 до 7 разів, в залежності від вакцини, у Франції – у 8 разів, зі збільшенням ризику смертельного перебігу хвороби в осіб старшого віку.

Щодо даних в Україні, то ризик смертності серед невакцинованого населення більший, ніж у повністю вакцинованого, у 10 разів.

За четвертий квартал 2021 року майже 95% осіб, що померли, були не вакциновані.

Відповідно до даних Електронної системи охорони здоров’я, станом на кінець грудня 2021 року, частка вакцинованих пацієнтів серед госпіталізованих становила 11,7%. Таким чином 88,3% осіб, що були госпіталізовані, не проходили курс щеплення.

Ризик госпіталізації серед невакцинованого населення більший у 4,3 рази, ніж у повністю вакцинованого.

Наразі найвищі показники смертності спостерігаються у віковій групі 60+ років.

Вакцинацію від Covid-19 першою дозою у даній віковій групі отримали 38,9 % людей старше 60 років. Коронавірус найбільш небезпечний саме для них через супутні захворювання.

Тому, нагадую ще раз, вакцинація базовим курсом щеплень та бустерною дозою – найкращий захист, який може врятувати життя вам та вашим близьким. Не зволікайте!

Читайте також:

Джерело: блог Віктора Ляшка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.